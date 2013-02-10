Почему инвесторы избавлятся от долгосрочных долговых обязательств США

Ранее Казначейство США поводило итоги 2016 года, сообщив общественности о том, что иностранные Центральные Банки распродали долговых обязательств США на общую сумму 338 млрд долларов, тем самым был обновлён рекорд 2015 года, когда были слиты ГКО США на сумму 225 млрд долларов. Но, ничего не стоит на месте, и Казначейство США опубликовало новую отчётность, за февраль, по своим долговым обязательствам.
Если рассматривать отчёт по всем долговым обязательствам Государственного Казначейства, и долгосрочным, и краткосрочным, то фиксируется приток инвестиций со стороны ЦБ всего мира на общую сумму 25.8 млрд долларов. Если брать так же данные по частным инвесторам, то объём полученных инвестиций получается в размере 59 млрд долларов. Лидерами по объёмам покупаемых трежерис, являются ЦБ таких стран, как Япония, Ирландия, Гонконг.
Но вот какая интересная деталь складывается, если рассмотреть статистику по долгосрочным ГКО, срок погашения которых начинается от года и выше, то окажется, что ЦБ других стран, за февраль распродали долгосрочных трежерис на сумму 10,7 млрд долларов. Вместе с частными инвесторами сумма окажется чуть выше - 13,4 млрд долларов.
Ещё более странной ситуация оказывается, если рассмотреть продажи по долгосрочным долговым обязательствам Казначейства США за 12-ти месячный срок. Иностранные Центральные Банки распродали их на сумму 281 млрд долларов, а если посчитать совместно с частными инвесторам, то 306.5 млрд долларов.
Что это может значить? Тут уже идут чисто мои размышлизмы. Возможно, что наблюдаемая динамика разрыва инвестиций в краткосрочные и долгосрочные ценные бумаги США говорит о том, что иностранные крупные инвесторы, в лице ЦБ, и инвестиционных фондов, связывают с перспективами долговых обязательств Казначейства США, дополнительные риски.
По материалам treasury.gov