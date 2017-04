CashToday

Платформа Reltio привлекла $40 млн для эффективного управления данными предприятий



Компания Reltio, специализирующаяся на предоставлении аналитических данных и эффективных рекомендаций для предприятий с помощью своей облачной платформы управления данными, привлекла $40 млн. инвестиций в третьем раунде финансирования. Текущий раунд возглавили венчурные компании New Enterprise Associates и Sapphire Ventures, с участием Crosslink Capital и 406 Ventures.



Reltio была основана в Калифорнии в 2011 году. Она помогает различным компаниям оптимизировать управление своими данными, чтобы получать более целостное представление обо всех источниках данных и их форматах. Это, в свою очередь, позволяет таким подразделениям, как отделы продаж и маркетинга создавать новые приложения, правильно управлять своими данными, прогнозировать, где могут появиться новые клиенты, а также продуктивно сотрудничать друг с другом, чтобы использовать новые возможности.



Что касается разновидностей самих данных, то стартап Reltio использует разноплановую информацию, начиная от внутренних транзакций до общественных и социальных данных. С помощью платформы Reltio компании могут объединять эти разнообразные наборы данных для создания новых эффективных приложений, соответствующих их основным целям.



До сегодняшнего дня Reltio привлекла 32 миллиона долларов инвестиций. Полученное в текущем раунде финансирование компания планирует использовать для своего дальнейшего развития и значительного расширения отделов разработки, продаж и маркетинга. В частности, в 2017 году компания планирует увеличить общее количество своих сотрудников более чем на 50 процентов.



”Reltio продемонстрировала впечатляющий рост на огромном рынке управления данными“, – отметил генеральный партнер New Enterprise Associates Четан Путтагунта. ”Когда появилась возможность доказать нашу приверженность данной компании, для нас это стало простым решением, так как мы инвестируем в подрывные технологии с высоким рыночным потенциалом, а Reltio идеально подходит под это описание со своей многогранной, уникальной платформой, рассчитанной на скорость и эффективность, и поэтому она нравится многим бизнес-пользователям“.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/04/18/e...es-40-million/



