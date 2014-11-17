Absentia VR привлек $1.2 миллиона для развития автоматической генерации контента

Absentia VR, расположенная в Бангалоре (Индия) компания, занимающаяся вопросами виртуальной реальности и разработкой искусственного интеллекта, получила 1,2 миллиона долларов инвестиций в предваряющем Серию А раунде финансирования. Инвесторами выступили компания Exfinity Venture Partners, а также частные инвесторы Т.В. Мохандас Пай, Дипак Гайсас, Гириш Параджпе и В. Балакришнан.
Стартап намерен использовать полученное финансирование для развития своего нового продукта Norah AI - решения на основе искусственного интеллекта, которое позволит компаниям создавать интерактивный контент для игр при минимальной помощи со стороны человека. Пока что Norah AI создает 360-градусный панорамный контент из 2D-видео или изображений. Он использует собственные алгоритмы, которые объединяют отдельные изображения и добавляют глубину резкости фотографиям для создания эффекта погружения.
Касаемо финансирования, Шубхам Мишра, один из основателей Absentia, сказал: "С Norah AI мы намерены стать первой в мире компанией, занимающейся автоматической генерацией контента с акцентом на медиа и развлекательный сегмент. За последние несколько месяцев команде удалось монетизировать платформу в области виртуальной реальности, дополненной реальности и обработки изображений в выделенных секторах".
Absentia была основана в июне 2015 года Шубхамом Мишрой, Врушали Прасадом и Харикришной Валиатом. Ранее ими был разработан шлем виртуальной реальности Tesseract вместе с собственными запатентованными алгоритмами.
Компания утверждает, что Norah AI сможет создавать новый интерактивный контент для различных игровых нужд, включая аркадные и казуальные игры, пазлы, анимацию и графику. По сути, она предложит нейронную сеть создателям контента, где они смогут создавать игры, GIF, анимацию и т.д. По словам Мишры, это значительно сократит время, затрачиваемое на разработку игр - от 30 дней до 30 часов.
В ноябре 2015 года стартап уже привлекал 180 000 долларов от группы инвесторов, среди которых были Astarc Ventures и 50K Ventures.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru