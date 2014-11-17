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Absentia VR привлек $1.2 миллиона для развития автоматической генерации контента

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Старый Вчера, 23:00
#1
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Absentia VR привлек $1.2 миллиона для развития автоматической генерации контента

Absentia VR, расположенная в Бангалоре (Индия) компания, занимающаяся вопросами виртуальной реальности и разработкой искусственного интеллекта, получила 1,2 миллиона долларов инвестиций в предваряющем Серию А раунде финансирования. Инвесторами выступили компания Exfinity Venture Partners, а также частные инвесторы Т.В. Мохандас Пай, Дипак Гайсас, Гириш Параджпе и В. Балакришнан.

Стартап намерен использовать полученное финансирование для развития своего нового продукта Norah AI - решения на основе искусственного интеллекта, которое позволит компаниям создавать интерактивный контент для игр при минимальной помощи со стороны человека. Пока что Norah AI создает 360-градусный панорамный контент из 2D-видео или изображений. Он использует собственные алгоритмы, которые объединяют отдельные изображения и добавляют глубину резкости фотографиям для создания эффекта погружения.


Касаемо финансирования, Шубхам Мишра, один из основателей Absentia, сказал: "С Norah AI мы намерены стать первой в мире компанией, занимающейся автоматической генерацией контента с акцентом на медиа и развлекательный сегмент. За последние несколько месяцев команде удалось монетизировать платформу в области виртуальной реальности, дополненной реальности и обработки изображений в выделенных секторах".

Absentia была основана в июне 2015 года Шубхамом Мишрой, Врушали Прасадом и Харикришной Валиатом. Ранее ими был разработан шлем виртуальной реальности Tesseract вместе с собственными запатентованными алгоритмами.


Компания утверждает, что Norah AI сможет создавать новый интерактивный контент для различных игровых нужд, включая аркадные и казуальные игры, пазлы, анимацию и графику. По сути, она предложит нейронную сеть создателям контента, где они смогут создавать игры, GIF, анимацию и т.д. По словам Мишры, это значительно сократит время, затрачиваемое на разработку игр - от 30 дней до 30 часов.

В ноябре 2015 года стартап уже привлекал 180 000 долларов от группы инвесторов, среди которых были Astarc Ventures и 50K Ventures.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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Старый Вчера, 23:45
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 995
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КП: 0.120
Re: Absentia VR привлек $1.2 миллиона для развития автоматической генерации контента
Цитата:
По словам Мишры, это значительно сократит время, затрачиваемое на разработку игр - от 30 дней до 30 часов.
Я конечно понимаю современные технологии и все такое, но сколько же «Игрового Мусора» выплеснется на обладателей VR шлемов , если игрушки будут клепать за 2 суток.
grebnev вне форума  
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inik1080 (Вчера)
Старый Сегодня, 00:02
#3
Премиум
 
Аватар inik1080
 
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Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
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КП: 0.105
подарки
Автор темы Re: Absentia VR привлек $1.2 миллиона для развития автоматической генерации контента
Цитата:
Сообщение от grebnev Посмотреть сообщение
Я конечно понимаю современные технологии и все такое, но сколько же «Игрового Мусора» выплеснется на обладателей VR шлемов , если игрушки будут клепать за 2 суток.
это дело каждого выбирать в какую игру играть. тратить время на наспех созданные игрушки вряд ли кто-то будет.
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inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 00:23
#4
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Луганская Область/ЛНР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 996
Благодарностей: 176
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Re: Absentia VR привлек $1.2 миллиона для развития автоматической генерации контента
Компании так или иначе связанные с VR появляются как грибы.
chibic вне форума  
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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:41
#5
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,289
Благодарностей: 647
УГ: 4
КП: 0.105
подарки
Автор темы Re: Absentia VR привлек $1.2 миллиона для развития автоматической генерации контента
Цитата:
Сообщение от chibic Посмотреть сообщение
Компании так или иначе связанные с VR появляются как грибы.
так рынок объемный, есть куда расти, вот и стараются отхватить кусок инвестиционного пирога.
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