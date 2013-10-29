Правительство Японии разрабатывает метод оценки проектов Биткоина

В свете шумихи и отсутствия ясности вокруг биткоина, одно из министерств Японии решило разработать методологию для оценки проектов в индустрии.
Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) опубликовало подробную информацию о методе, который был создан отделом информационной экономики при бюро министерства коммерции и информационной политики.
В опубликованной презентации METI позиционирует процесс как способ оценки проектов различных вариантов использования. При этом оценивается 32 необходимые характеристики такие как: масштабирование, конфиденциальность и общая надежность.
Разработчики хотят создать метод, который будет давать объективную оценку различным блокчейнам.
В частности, в презентации сказано, что:
«На сегодняшний день не были установлены критерии адекватной оценки особенностей технологии и сравнения их с существующими системами. Это вызывает тревогу у общественности, непонимание и необоснованные надежды касательно блокчейнов, что приводит к нежеланию устанавливать технологию вовсе».
Неудивительно, что министерство решило сделать такой шаг, ведь ранее оно способствовало работе биткоина в стране.
METI открыто изучает технологию с 2015 года, и утверждает, что правительство должно играть вспомогательную роль. Министерство также спонсировало поездки стартапов биткоина и блокчейна на международные мероприятия.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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Уникальность