Граждане России стали больше тратить на личную гигиену

Граждане России начинают перераспределять свои расходы, с уклоном на повышенное потребление товаров личной гигиены и косметических средств. Этой новостью поделились журналисты издания RBK, ссылаясь на исследование компании GfK, на тему тенденций развития FMCG-рынка и ретейла в Российской Федерации.
По информации из опубликованного отчёта, граждане России увеличили объём покупок средств по уходу за лицом, на 28 процентов, по стоимости, и на 9 процентов в штуках.
Самыми результативными продавцами косметических средств в России оказались онлайн-магазины, а так же парфюмерно-косметические магазины. По сравнению с предыдущим годом рост продаж составил 35 и 19,6 процента, соответственно. На третьем месте по результативности, оказались дискаунтеры, рост продаж составил 15,3 процента.
Интересен вывод авторов исследования. Как оказалось, для российского покупателя, цена на косметические средства по-прежнему остается важнейшим фактором для совершения покупки. Вместе с тем, российские потребители так же оценивают, насколько широко представлен у продавца ассортимент продаваемого товара, который может быть предложен только специализированным интернет-продавцом.
Как оказалось, красота требует жертв, даже во время финансового кризиса. Это говорит о том, что граждане России всё так же готовы инвестировать в свой внешний вид. Есть в России и ещё один фактор роста продаж средств гигиены и косметических средств - это подарки. Ведь покупая косметические и гигиенические средства в подарок, потребитель тем самым делает выбор в пользу практичности и экономичности.
Если рассматривать статистику продаж в денежном эквиваленте, то в 2016 году россияне на свою красоту и гигиену потратили на 17,3 млрд рублей больше, чем в 2015 году.
Анна Дычева-Смирнова, возглавляющая правление Российской парфюмерно-косметической ассоциации, уверена в том, что рынок косметических и гигиенических товаров растёт из-за так называемого поколения миллениалов, это люди, рождённые после 1981 года. Поколение миллениалов, активно покупая косметические средства, инвестируют в свою борьбу с первыми признаками старения. Немаловажную роль в успешности косметологического рынка играет и появление новых видов продукции и товарных категорий.
Но мне видится всё немного иначе. Из-за кризиса, российские женщины перестали активно посещать салоны красоты. Для поддержания внешнего вида теперь требуется дополнительный домашний уход. Именно поэтому так сильно растут продажи косметических и гигиенических средств в России. Банальная экономия.
специально для mmgp.ru