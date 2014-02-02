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Граждане России стали больше тратить на личную гигиену

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Старый Вчера, 22:32
#1
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Граждане России стали больше тратить на личную гигиену


Граждане России начинают перераспределять свои расходы, с уклоном на повышенное потребление товаров личной гигиены и косметических средств. Этой новостью поделились журналисты издания RBK, ссылаясь на исследование компании GfK, на тему тенденций развития FMCG-рынка и ретейла в Российской Федерации.

По информации из опубликованного отчёта, граждане России увеличили объём покупок средств по уходу за лицом, на 28 процентов, по стоимости, и на 9 процентов в штуках.

Самыми результативными продавцами косметических средств в России оказались онлайн-магазины, а так же парфюмерно-косметические магазины. По сравнению с предыдущим годом рост продаж составил 35 и 19,6 процента, соответственно. На третьем месте по результативности, оказались дискаунтеры, рост продаж составил 15,3 процента.

Интересен вывод авторов исследования. Как оказалось, для российского покупателя, цена на косметические средства по-прежнему остается важнейшим фактором для совершения покупки. Вместе с тем, российские потребители так же оценивают, насколько широко представлен у продавца ассортимент продаваемого товара, который может быть предложен только специализированным интернет-продавцом.

Как оказалось, красота требует жертв, даже во время финансового кризиса. Это говорит о том, что граждане России всё так же готовы инвестировать в свой внешний вид. Есть в России и ещё один фактор роста продаж средств гигиены и косметических средств - это подарки. Ведь покупая косметические и гигиенические средства в подарок, потребитель тем самым делает выбор в пользу практичности и экономичности.

Если рассматривать статистику продаж в денежном эквиваленте, то в 2016 году россияне на свою красоту и гигиену потратили на 17,3 млрд рублей больше, чем в 2015 году.

Анна Дычева-Смирнова, возглавляющая правление Российской парфюмерно-косметической ассоциации, уверена в том, что рынок косметических и гигиенических товаров растёт из-за так называемого поколения миллениалов, это люди, рождённые после 1981 года. Поколение миллениалов, активно покупая косметические средства, инвестируют в свою борьбу с первыми признаками старения. Немаловажную роль в успешности косметологического рынка играет и появление новых видов продукции и товарных категорий.

Но мне видится всё немного иначе. Из-за кризиса, российские женщины перестали активно посещать салоны красоты. Для поддержания внешнего вида теперь требуется дополнительный домашний уход. Именно поэтому так сильно растут продажи косметических и гигиенических средств в России. Банальная экономия.

специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 00:51
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.02.2017
Сообщений: 219
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Re: Граждане России стали больше тратить на личную гигиену
Туалетной бумаги стали больше покупать?
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