Gannibal Barka Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.01.2016 Сообщений: 959 Благодарностей: 95 УГ: 0 КП: 0.105

В России серый сектор экономики бьёт все рекорды



Так называемый "серый сектор" экономики России продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды, побив даже показатели 2006 года. Как отчитался Росстат, в 2016 году, в "сером секторе" экономики было занято 15,4 млн экономически активного населения, что составляет 21,2 процента от общего количества трудоспособного населения России. В более широком смысле, "серый сектор" экономики включает в себя до 30 млн человек, или 40 процентов от всего экономически активного населения. Из которых 21,7 млн человек, работая официально, так же имеют небольшую "неофициальную" подработку. Сюда же относят и тех, кто получает часть зарплаты официально, а часть в "конвертах".



Если сравнивать с тем, что было два года назад, то в текущем году "серый сектор" экономики получил пополнение ещё на 500 тыс человек. А начиная с 2011 года, "серых" работников стало на 4 млн больше. Более того, по итогам прошлого года оказалось, что занятость населения в "сером секторе" экономики оказалась выше, чем в 2006 году, тем самым был поставлен рекорд. Дело в том, что данные ранее 2006 года не доступны, так как не проводились подсчёты.



Официальная статистика относит к "серому сектору" экономики всех граждан, которые не работают официально, и не зарегистрированы как юридические лица. К таковым причисляют самозанятых граждан, фермеров, индивидуальных предпринимателей, и их работников. То есть официальная статистика не учитывает в "сером секторе" экономики присутствие граждан, работающих без оформления трудового договора, и получающих зарплаты в "серых" конвертах.



Столь резкий рост "серого сектора" экономики России связан с сильным падением экономики страны, а с другой стороны, с растущим имущественным расслоением населения. То есть, богатые граждане, вполне могут нанять домработницу, или няню. С такими работниками и работницами расплачиваются наличными, без каких-либо отчислений и налогов.



Бизнес старается сократить свои издержки, из-за растущей ставки НДС, именно поэтому всё прячется в тень. Слишком высокий ценник на товары и услуги будет отпугивать покупателя и потребителя, поэтому бизнес старается экономить на других платежах, чтобы быть конкурентоспособным.



Есть и ещё одна причина проблемы - это слишком дорогие кредиты. Бизнес не может накопить средства на инвестиции в собственное развитие. Поэтому приходиться экономить на всём, в том числе и на оплате труда, и других отчислениях.



Но Министерство Финансов собирается разработать комплекс мер, по выводу экономически активного населения из серых схем. По мнению главы Минфина, поможет вывести бизнес из тени снижение ставок страховых взносов. Речь идёт о так называемом налоговом манёвре 22/22, когда ставка НДС будет повышена до 22 процентов, а ставку по взносам сократят до 22 процентов.



Правда экспертное мнение уже напоминает на страницах СМИ, что в начале 2000-х правительство уже пыталось снизить долю "серого сектора" экономики, уменьшив ставку платежей в ПФР. Но, прошло время, ставки росли, росла и доля "серого сектора" экономики.



специально для mmgp.ru Так называемый "серый сектор" экономики России продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды, побив даже показатели 2006 года. Как отчитался Росстат, в 2016 году, в "сером секторе" экономики было занято 15,4 млн экономически активного населения, что составляет 21,2 процента от общего количества трудоспособного населения России. В более широком смысле, "серый сектор" экономики включает в себя до 30 млн человек, или 40 процентов от всего экономически активного населения. Из которых 21,7 млн человек, работая официально, так же имеют небольшую "неофициальную" подработку. Сюда же относят и тех, кто получает часть зарплаты официально, а часть в "конвертах".Если сравнивать с тем, что было два года назад, то в текущем году "серый сектор" экономики получил пополнение ещё на 500 тыс человек. А начиная с 2011 года, "серых" работников стало на 4 млн больше. Более того, по итогам прошлого года оказалось, что занятость населения в "сером секторе" экономики оказалась выше, чем в 2006 году, тем самым был поставлен рекорд. Дело в том, что данные ранее 2006 года не доступны, так как не проводились подсчёты.Официальная статистика относит к "серому сектору" экономики всех граждан, которые не работают официально, и не зарегистрированы как юридические лица. К таковым причисляют самозанятых граждан, фермеров, индивидуальных предпринимателей, и их работников. То есть официальная статистика не учитывает в "сером секторе" экономики присутствие граждан, работающих без оформления трудового договора, и получающих зарплаты в "серых" конвертах.Столь резкий рост "серого сектора" экономики России связан с сильным падением экономики страны, а с другой стороны, с растущим имущественным расслоением населения. То есть, богатые граждане, вполне могут нанять домработницу, или няню. С такими работниками и работницами расплачиваются наличными, без каких-либо отчислений и налогов.Бизнес старается сократить свои издержки, из-за растущей ставки НДС, именно поэтому всё прячется в тень. Слишком высокий ценник на товары и услуги будет отпугивать покупателя и потребителя, поэтому бизнес старается экономить на других платежах, чтобы быть конкурентоспособным.Есть и ещё одна причина проблемы - это слишком дорогие кредиты. Бизнес не может накопить средства на инвестиции в собственное развитие. Поэтому приходиться экономить на всём, в том числе и на оплате труда, и других отчислениях.Но Министерство Финансов собирается разработать комплекс мер, по выводу экономически активного населения из серых схем. По мнению главы Минфина, поможет вывести бизнес из тени снижение ставок страховых взносов. Речь идёт о так называемом налоговом манёвре 22/22, когда ставка НДС будет повышена до 22 процентов, а ставку по взносам сократят до 22 процентов.Правда экспертное мнение уже напоминает на страницах СМИ, что в начале 2000-х правительство уже пыталось снизить долю "серого сектора" экономики, уменьшив ставку платежей в ПФР. Но, прошло время, ставки росли, росла и доля "серого сектора" экономики.специально для mmgp.ru

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