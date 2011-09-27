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Современный аналог игры Ghosts ‘n Goblins привлек $160 тысяч на Kickstarter

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Современный аналог игры Ghosts ‘n Goblins привлек $160 тысяч на Kickstarter

Один из самых сложных игровых жанров прошлого века, вдохновил молодую команду разработчиков на создание новой игры, ставшей успешней на Kickstarter.

Владельцы игры Battle Princess Madelyn, сегодня, могут с легкостью сказать, что выполнили и перевыполнили свою первоначальную цель на сумму $44,865. Уже сейчас собранные инвестиции превышают цель почти в 4 раза - $160000. Battle Princess Madelyn - это 2D игра в ретро стиле, напоминающая многие игры для восьмибитки и разработанная по мотивам известной серии игр Ghosts ‘n Goblins. Эта серия игр от компании Capcom, была очень популярна за счет сложности прохождения, обилия монстров и волшебства. Разработчики новой версии игры Casual Bit Games, планируют реализовать возможность игры на самых популярных платформах: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Vita и Wii U.


Креативный директор Casual Bit Games Кристофер Обрич, в своем пресс-релизе, подчеркнул, что создание Battle Princess Madelyn это невероятный и изнурительный опыт. Команда разработчиков даже не ожидала, что ретро игра может вызвать такой ажиотаж со стороны людей. Превышение цели в 4 раза, позволит не только ускорить процесс разработки игры, но и сделать ее более качественной.

Несмотря на факт завершения приема инвестиций на Kickstarter, разработчики оставили возможность пожертвований через PayPal. При этом, новые "инвесторы" получат возможность не только внести деньги, но и воспользоваться преимуществами, как при оплате на Kickstarter. Если более точно, то остается принцип получения вознаграждения, в зависимости от суммы пожертвования.

Battle Princess Madelyn стала не первой ретро игрой вызвавшей ажиотаж со стороны людей. Еще в 2013 году, разработчики игры Shovel Knight, смогли собрать сумму в $311,502. С того момента было продано порядка 1,5 млн копий и она до сих пор доступна для покупки и скачивания, на всех самых популярных платформах.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
kickstarter, игры, инвестиции, кикстартер
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