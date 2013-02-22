Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Wallet Pllus - Walletpllus.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 22:11
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 5,953
Благодарностей: 980
УГ: 9
КП: 0.008
Wallet Pllus - Walletpllus.com
Я не админ!

Начало: 17/04/2017

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Около:
WalletPllus был создан для удовлетворения основной потребности рынка Владельцы биткойнов смогли выиграть больше биткойнов и монетизировать свои существующие биткойны в кратчайшие сроки. В нашем случае сверните всего за 60 дней! И принести много дополнительных услуг

WalletPllus - Торговля
Возможно, вы слышали какие-то альтернативы, чтобы умножить свои выигрыши в биткойнах, добыча была самой известной из них и самой распространенной.

Но горнодобывающая промышленность становится все более дорогостоящей, сосредоточенной в крупных китайских группах, и увеличение количества созданных монет также становится все менее прибыльным.

По этой причине, мы находим лучший способ в торговле биткойнами.

Биткойн трейдинг - это когда вы покупаете и продаете биткойны, чтобы получать прибыль от разницы в цене биткойнов на различных биржах. Вы изучаете разницу цен на разных биржах и сохраняете разницу как прибыль.

- удвойте свои биткойны за 60 дней;
- дневная прибыль зафиксирована на уровне 3,3%;
- AUTO-Двоичная система, вы получаете рефералов автоматически из сети;
- Вы можете снимать каждый день вручную или автоматически производить платежи в кошелек (мин 0.01btc);
- Вы получаете SMS на свой мобильный телефон каждый раз, когда система платит вам;
- Вы можете отправлять и получать биткойны от пользователей WalletPllus, это очень удобно для людей, у которых более 1 учетной записи (пример: учетная запись жены);
- Мобильный телефон можно заряжать с помощью этой системы (только некоторые сети проверяют веб-страницу);
- Вы можете оплачивать некоторые счета этой системой (еще раз проверьте веб-страницу для получения дополнительной информации об этом).


Планы:
3,3% в день в течение 60 дней


Реферальная комиссия:
From 5% to 25% depending of your spend.


Процессоры платежей:
Bitcoin


Наш вклад (собственные деньги):
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount:0.05 BTC
Hash:b97cc6da472dfa8147f478940118b79681a9beef277d6 f59dccaedf6aca4f8db
----------------------------------------------------------------------------------------


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Старый Вчера, 22:18
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,139
Благодарностей: 3,472
УГ: 44
КП: 0.323
Re: Wallet Pllus - Walletpllus.com
Цитата:
Сообщение от Incredible-Earni... Посмотреть сообщение
- Вы можете отправлять и получать биткойны от пользователей WalletPllus, это очень удобно для людей, у которых более 1 учетной записи (пример: учетная запись жены);
- Мобильный телефон можно заряжать с помощью этой системы (только некоторые сети проверяют веб-страницу);
Ого, да тут гигант прям новый, фишек всяких полно по описанию.. Про то как можно заряжать мобильный телефон я так и не понял, а по поводу учетной записи жены это типо админ намекает что мульты в проекте разрешены?
__________________
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Старый Вчера, 22:35
#3
Специалист
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Matrix
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 2,157
Благодарностей: 247
УГ: 1
КП: 0.120
подарки
Re: Wallet Pllus - Walletpllus.com
Минимальный пакет - 0.05BTC, выплаты раз в сутки после 17, по времени сервера. Интересно.
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