Wallet Pllus - Walletpllus.com

Я не админ!
Начало:
17/04/2017
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Около:
WalletPllus был создан для удовлетворения основной потребности рынка Владельцы биткойнов смогли выиграть больше биткойнов и монетизировать свои существующие биткойны в кратчайшие сроки. В нашем случае сверните всего за 60 дней! И принести много дополнительных услуг
WalletPllus - Торговля
Возможно, вы слышали какие-то альтернативы, чтобы умножить свои выигрыши в биткойнах, добыча была самой известной из них и самой распространенной.
Но горнодобывающая промышленность становится все более дорогостоящей, сосредоточенной в крупных китайских группах, и увеличение количества созданных монет также становится все менее прибыльным.
По этой причине, мы находим лучший способ в торговле биткойнами.
Биткойн трейдинг - это когда вы покупаете и продаете биткойны, чтобы получать прибыль от разницы в цене биткойнов на различных биржах. Вы изучаете разницу цен на разных биржах и сохраняете разницу как прибыль.
- удвойте свои биткойны за 60 дней;
- дневная прибыль зафиксирована на уровне 3,3%;
- AUTO-Двоичная система, вы получаете рефералов автоматически из сети;
- Вы можете снимать каждый день вручную или автоматически производить платежи в кошелек (мин 0.01btc);
- Вы получаете SMS на свой мобильный телефон каждый раз, когда система платит вам;
- Вы можете отправлять и получать биткойны от пользователей WalletPllus, это очень удобно для людей, у которых более 1 учетной записи (пример: учетная запись жены);
- Мобильный телефон можно заряжать с помощью этой системы (только некоторые сети проверяют веб-страницу);
- Вы можете оплачивать некоторые счета этой системой (еще раз проверьте веб-страницу для получения дополнительной информации об этом).
Планы:
3,3% в день в течение 60 дней
Реферальная комиссия:
From 5% to 25% depending of your spend.
Процессоры платежей:
Bitcoin
Наш вклад (собственные деньги):
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BTC amount:0.05 BTC
Hash:b97cc6da472dfa8147f478940118b79681a9beef277d6 f59dccaedf6aca4f8db
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