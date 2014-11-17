Oak HC/FT закрывает второй венчурный фонд на сумму $600 миллионов

Oak HC/FT, расположенная в Гринвиче (Коннектикут, США) венчурная компания, специализирующаяся на стартапах в области здравоохранения и финтех-индустрии, закрыла свой второй фонд на отметке 600 миллионов долларов.
Oak HC / FT II имеет своей целью наладить эффективное партнерство с финтех-компаниями и компаниями, занимающимися вопросами здравоохранения, чтобы помочь тем улучшать качество продуктов, бороться с неэффективностью работы и постараться привлечь новых клиентов. Среди проблем, с которыми поставлена цель бороться, например, есть высокая стоимость лекарств, также на повестке дня стоит лечение пациентов со сложными заболеваниями, модернизации платежных систем и систем страхования, уменьшение финансового мошенничества, потерь и злоупотреблений.
Среди компаний, в которые были вложены средства можно выделить:
- Aspire Health, Hometeam, VillageMD
, занимающиеся улучшением медицинского обслуживания и сокращением расходов,
- Quartet Health, US HealthVest, Axial
, занимающиеся обслуживанием очень обеспеченных клиентов,
- Limeade, LDI, Maestro Health
, занимающиеся восстановлением здоровья сотрудников компаний,
- Feedzai
, использующую машинное обучение для уменьшения случаев финансового мошенничества,
- Poynt, Urjanet, FastPay
, занимающиеся оптимизацией и обработкой платежных данных,
- Trov, Insureon
, занимающиеся вопросами современного страхования.
Учредителями Oak HC/FT являются Энни Ламонт, Эндрю Адамс и Триция Кемп, кроме того, в компании работают множество специалистов, курирующие определенные направления и области работы. Как говорит один из представителей компании: "У нас есть стратегическое видение ситуации, мы умеем решать проблемы и поможем учредителям и управленческим командам быстро перейти к следующему этапу развития. Наша задача - вдохновлять предпринимателей, чтобы они могли воплотить в жизнь свои задумки".
В настоящее время под управлением компании находятся активы на сумму 1,1 миллиарда долларов.
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Специально для mmgp.ru