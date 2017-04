OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,540 Благодарностей: 783 УГ: 20 КП: 0.151 подарки

LLoyds запускает биометрию для использования в своем онлайн-банкинге

Сообщается, что клиенты Ллойдс Банкинг Груп ("Lloyds Banking Group"), которые обслуживаются на всей территории Великобритании уже в скором времени смогут воспользоваться технологией распознавания отпечатков пальцев рук и лица клиента для того, чтобы смочь войти и работать в онлайн-банкинге этой финансовой группы. Именно для этой цели Ллойдс специально объединились с американской компанией Microsoft.



Согласно плану работ, то к концу текущего года, британские банки Ллойдс, Галифакс и Бэнк оф Скотланд проведут испытания системы доступа в интернет-банкинг, под названием Windows Hello и который ранее уже разработала компания Microsoft для своей новой операционной системы Windows 10. По сути Windows Hello - это биометрическая авторизация, когда система применяет уникальные биологические данные человека для входа, вместо ввода уже всем привычного пароля. Цель проводимой работы в общем-то проста и понятна: - дать возможность клиентам этих вышеназванных банковских учреждений избавиться от процедуры ввода паролей, которая зачастую утомительна и связана с рисками их раскрытия для сторонних лиц.



Функции Windows Hello на девайсах с установленной ОС Windows 10 позволят с помощью веб-камеры "привязывать" эти устройства к пользователю и создавать отображение цифровой информации, но не изображение лица пользователя, чтобы злоумышленники не смогли в будущем подставить фотографию вместо лица настоящего клиента онлайн-банкинга. Для распознания лиц пользователей видеокамеры на девайсах с Windows 10 могут использовать инфракрасную технологию, соответственно идентификация клиентов будет возможна даже при низкой освещенности в помещении. Инфомация будет сохраняться на девайсе локально и не будут использоваться никем, кроме самого пользователя.



Господин Гилл Уайли (Gill Wylie), ведущий операционный директор, руководитель департамента цифровых технологий в Lloyds Banking Group, в связи с этим сотрудничеством с компанией Microsoft заявил следующее: "Так как пользовательский опыт и безопасность наших клиентов находятся в центре нашего постоянного внимания, мы стараемся реализовать этот пилотный проект, чтобы изучить новые возможности, которые новые функции Windows Hello уже в скором времени смогут открыть для наших клиентов".



Lloyds станет первым банком в Британии, который испытает в реальной работе функцию Windows Hello.





По материалам



https://text.ru/antiplagiat/58f63b3663611 Сообщается, что клиенты Ллойдс Банкинг Груп ("Lloyds Banking Group"), которые обслуживаются на всей территории Великобритании уже в скором времени смогут воспользоваться технологией распознавания отпечатков пальцев рук и лица клиента для того, чтобы смочь войти и работать в онлайн-банкинге этой финансовой группы. Именно для этой цели Ллойдс специально объединились с американской компанией Microsoft.Согласно плану работ, то к концу текущего года, британские банки Ллойдс, Галифакс и Бэнк оф Скотланд проведут испытания системы доступа в интернет-банкинг, под названием Windows Hello и который ранее уже разработала компания Microsoft для своей новой операционной системы Windows 10. По сути Windows Hello - это биометрическая авторизация, когда система применяет уникальные биологические данные человека для входа, вместо ввода уже всем привычного пароля. Цель проводимой работы в общем-то проста и понятна: - дать возможность клиентам этих вышеназванных банковских учреждений избавиться от процедуры ввода паролей, которая зачастую утомительна и связана с рисками их раскрытия для сторонних лиц.Функции Windows Hello на девайсах с установленной ОС Windows 10 позволят с помощью веб-камеры "привязывать" эти устройства к пользователю и создавать отображение цифровой информации, но не изображение лица пользователя, чтобы злоумышленники не смогли в будущем подставить фотографию вместо лица настоящего клиента онлайн-банкинга. Для распознания лиц пользователей видеокамеры на девайсах с Windows 10 могут использовать инфракрасную технологию, соответственно идентификация клиентов будет возможна даже при низкой освещенности в помещении. Инфомация будет сохраняться на девайсе локально и не будут использоваться никем, кроме самого пользователя.Господин Гилл Уайли (Gill Wylie), ведущий операционный директор, руководитель департамента цифровых технологий в Lloyds Banking Group, в связи с этим сотрудничеством с компанией Microsoft заявил следующее: "Так как пользовательский опыт и безопасность наших клиентов находятся в центре нашего постоянного внимания, мы стараемся реализовать этот пилотный проект, чтобы изучить новые возможности, которые новые функции Windows Hello уже в скором времени смогут открыть для наших клиентов".Lloyds станет первым банком в Британии, который испытает в реальной работе функцию Windows Hello.По материалам источник

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________