BtcBlast - btcblast.biz



старт 18.04.2017 PerfectMoney Верифицирован, 1.1 Trust Score point(s) Payza Payeer Bitcoin AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: ПОСТОЯННО ПРИБЫЛЬНО, btcblast.biz МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ИНВЕСТОРОВ. Мы гордимся долгосрочными отношениями, которые мы строим с предпочтительными разработчиками, которым мы предлагаем сильные финансовые обязательства и поддержку за рубежом в обмен на приоритетный доступ к лучшим мировым инвестиционным возможностям для наших клиентов. Затем эти возможности проходят тщательный процесс должной осмотрительности перед тем, как их отбирают для представления инвесторам и дистрибьюторам. Мы оказываем всестороннюю поддержку на всех этапах инвестиционного процесса, включая, в случае необходимости, текущее управление, аренду и перепродажу инвестиций. На сегодняшний день стоимость недвижимости, которую наши клиенты инвестировали через нас, составляет более 2 миллиардов на 30 рынках по всему миру. Инвест планы:



3% в день 70 дней или 6% в день 20 дней или 7% в день 30 дней или 12% в день 10 дней или 170% через 40 дней или 145% через 10 дней



3% For 70 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $800000.00 3.00



6% For 20 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $25.00 - $800000.00 6.00



7% For 30 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $250.00 - $800000.00 7.00



12% For 10 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $50.00 - $800000.00 12.00



170% After 40 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $800000.00 170.00



145% After 10 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1000.00 - $800000.00 145.00







депозит:



18.04.17 17:25 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U3106841 from U1294xxx. Batch: 173184565. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to btcblast.biz User all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 800000$

Реферальские: 6%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders btcblast.biz - Licensed

Особенности: SSL +



Name Server: PROTECTED3.DDOSCURE.COM

Name Server: PROTECTED4.DDOSCURE.COM

Name Server: NS6.DDOSCURE.COM

Name Server: NS5.DDOSCURE.COM

Created by Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP

Last Updated by Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP

Domain Registration Date: Sun Mar 19 10:45:56 GMT 2017



