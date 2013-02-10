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Экономическая мощь империи США на грани краха

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Старый Сегодня, 20:10
#1
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Экономическая мощь империи США на грани краха


Тратя ресурсы на бесконечные войны по всему миру, начиная от Афганистана, заканчивая Сирией и Ираком, США и весь остальной мир не становится безопаснее. И такие траты на войны уж точно не делают Америку сильнее.

А ещё экономика США глубже погружается в долговые обязательства. И многие удивляются, как экономическая мощь США ещё не надломилась.

Если правительство США решит внезапно прекратить все свои войны, вернув войска со всех иностранных военных баз домой, пройдут десятилетия, прежде чем экономика страны ощутит положительный эффект от таких действий. Даже при таком исходе событий, Сенату придётся поднимать налоги и сокращать государственные расходы до минимума.



И если будучи только кандидатом в президенты США, Дональд Трамп громогласно заявлял, что любая операция против Сирии может привести к большой войне против коалиции таких государств, как Сирия, Россия и Иран, то взяв власть в руки, он, не теряя времени начал накачивать вооружённые силы дополнительными финансами, в то время как деньги требуются совсем для другого.

Но в этой политике нового президента всё очевидно. Война стала прибыльным бизнесом для частных оружейных корпораций, ведь самая мощная армия в мире является прекрасным, как продавцом, так и покупателем вооружений, производимых частным капиталом.

Но большинство граждан Америки вряд ли осознают тот факт, что все эти продолжающиеся войны, что вся
та накачка вооружённых сил дополнительными финансами, не приносит безопасность к ним в дом. Более того, развитие военно-промышленного комплекса происходит за счёт средств обычного налогоплательщика.

Впрочем, неизменно остаётся всё то, что и было раньше, новый президент, так же как и прошлый, продолжает кормить аппетиты частных корпораций военно-промышленного комплекса, и частных инвесторов, которые держат свои деньги в акциях оружейных корпораций.



Один из самых интересных примеров, является сокращение финансирования защиты окружающей среды, защиты гражданских прав, развитие искусства, проведения общественных мероприятий, инвестиций в ремонт дорог в сельской местности в пользу увеличения расходов на оборону.

Проще говоря, военно-промышленный комплекс, в погоне за наживой, готов обанкротить собственное население, оставив страну с деградирующей инфраструктурой.

Как заявляет основатель института Резерфорда Джон Уайтхэд, правительству США нужно срочно пересмотреть приоритеты своей политики.

Ведь направляемые триллионы долларов в карман частным оружейным корпорациям можно было бы использовать с пользой для экономики США.



Джон Уайтхед уверен, что пока военно-промышленный комплекс набивает карманы, старая добрая Америка будет рушиться. Будут рушиться без ремонтов дороги и мосты, школы будут приходить в упадок, питьевая вода в городах станет непригодной для питья, из-за износа водопроводных сетей, а из-за роста безработицы и падения покупательской способности населения, будет расти преступность.

Если американская экономическая мощь рухнет, то в первую очередь, в этом будут виноваты дельцы, связанные с военно-промышленным комплексом.

50 лет назад президент Эйзенхауэр предупреждал, что не стоит кормить без устали военно-промышленный комплекс, чтобы не поставить под угрозу экономическое развитие государства.

И США, к сожалению, для всего мира, это предупреждение так и не услышали.

Специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 21:01
#2
Мастер
 
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Re: Экономическая мощь империи США на грани краха
Хосспаде, щито ето!
Он так весь форум этим крахом США забодает.
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