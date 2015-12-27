Россияне считают, что их уровень жизни только ухудшится

Не смотря на то, что статистические данные говорят о росте ВВП и постепенном выходе страны из кризиса, многие россияне не верят ни статистике, ни заявлениям правительства и готовятся к худшему сценарию. Так согласно, исследованию проведенному Высшей Школой Экономики 20 миллионов россиян лишены возможности удовлетворять свои экономические потребности. Всего в России живет 146 миллионов человек, т.е. каждый седьмой человек, включая младенцев и стариков испытывает нужду в денежных средствах.
Согласно данным опросов 9% россиян заявили, что в 2016 году стали жить лучше, а 36% сообщили, что их материальное положение только ухудшилось. Не смотря на такие цифры в прогнозах на 2017 год появилась некоторая динамика в сторону улучшения. Уже 11% считают, что в этом году их положение улучшится, в то время как 20% думают, что все будет только хуже. Экономическую ситуацию в стране позитивно оценило 13% россиян, в то время как 40% считает, что в 2016 году экономика страны только ухудшилась.
Не смотря на столь мрачные прогнозы, россияне стали тратить больше денег на покупку техники и общая потребительская активность в 2016 году увеличилась.
Тем временем, Минэкономразвития сообщило, что 2017 году ожидает снижения доли населения с доходом ниже прожиточного минимума (9691 рубль) с 13.5% до 12.9%, а статистика подсчитала, что 19.8 миллионов россиян жили в 2016 году ниже прожиточного минимума.
Специально для mmgp.ru
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