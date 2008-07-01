Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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quiet-life - quiet-life.biz

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#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 68,188
Благодарностей: 4,890
Записей в блоге: 3
УГ: 18
КП: 0.136
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
quiet-life - quiet-life.biz
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 18.04.2017 PerfectMoney NixMoney Payeer Bitcoin AdvCash

языки: EN



Описание:

Цитата:
Quiet-life.biz - частная инвестиционная компания, основанная Даниэлем Брауном. Мы - группа бывших сотрудников многих брокерских фирм и брокеров по всему миру. Мы хотели создать место, где инвесторы смогут безопасно инвестировать свои средства. На сегодняшний день мы работали в автономном режиме в Соединенном Королевстве, которое принесло нам кучу доверенных клиентов, с которыми мы работаем до сегодняшнего дня. Теперь мы решили открыть новую компанию, которая будет работать в режиме онлайн и предоставить возможность использовать наши услуги для инвесторов со всего мира.
Инвест планы:

1.50% в день 150 дней [$1.00 - $10000.00]
2.00% в день 100 дней [$5.00 - $10000.00]
3.00% в день 70 дней [$10.00 - $10000.00]
3.50% в день 70 дней [$25.00 - $10000.00]
5.00% в день 50 дней [$50.00 - $10000.00]
3.00% в день 10 дней +100% [$5000.00 - $100000.00]

депозит:

18.04.17 14:36 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U14806909 from U1294xxx. Batch: 173165951. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to quiet-life.biz User all-hyips.info.


подробности:

Минимальный вклад: 1$
Максимальный вклад: 100000$
Реферальские: до 5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders quiet-life.biz - Licensed
Особенности: SSL +

Name Server: NS1.OFFSHOREHOSTING.NAME
Name Server: NS2.OFFSHOREHOSTING.NAME
Created by Registrar: BIZCN.COM, INC.
Last Updated by Registrar: BIZCN.COM, INC.
Domain Registration Date: Mon Apr 17 14:00:37 GMT 2017
Domain Expiration Date: Mon Apr 16 23:59:59 GMT 2018

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 19:50
#2
Любитель
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 274
Благодарностей: 62
УГ: 1
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Инвест планы какие-то странные)
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slepoiman вне форума  
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Strelok123 (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:52
#3
Интересующийся
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.04.2017
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 1
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Так-то ни чего выдающегося)
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EugenVolodin вне форума  
Сказали спасибо:
Strelok123 (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:53
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Все очень странное, не понятно чем проект собрался брать народ)
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Strelok123 вне форума  
Старый Сегодня, 19:54
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 2,622
Благодарностей: 1,585
УГ: 4
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Планы-перевертыши. Все прекрасно понимают, что тут не будет профита. SSL-сертификат криво прикручен.. Прочитал легенду и не понял, причем тут "тихая жизнь"? От балды название хайпа придумано... Дальше лень было смотреть, этого хватило... Едем дальше кароч...
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Последний раз редактировалось Kubrak; Сегодня в 19:56.
Kubrak на форуме  
Старый Сегодня, 19:55
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 2,705
Благодарностей: 749
УГ: 3
КП: 0.116
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от slepoiman Посмотреть сообщение
Инвест планы какие-то странные)
нечего странного,предлагает всем скинуться по полтинику и разойтись


Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
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Avtoritetus на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#7
Интересующийся
 
Имя: Vassya
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.08.2016
Сообщений: 46
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
обычный. ничего плохого, ничего хорошего. просто обычный
понаблюдаем пару дней
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gsasa5355 на форуме  
Старый Сегодня, 20:01
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 2,622
Благодарностей: 1,585
УГ: 4
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от gsasa5355 Посмотреть сообщение
обычный. ничего плохого, ничего хорошего. просто обычный
понаблюдаем пару дней
Раз он такой обычный, покажите мне тогда еще пару-тройку подобных?))
Понаблюдаем, но без депозитов
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Kubrak на форуме  
Старый Сегодня, 20:09
#9
Интересующийся
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
УГ: 11
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от Kubrak Посмотреть сообщение
SSL-сертификат криво прикручен
В чем заключается криво? Вроде открывается)))
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unuvav98 на форуме  
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Generalis (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:09
#10
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
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УГ: 24
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Re: quiet-life - quiet-life.biz
диз бу.............
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Vovan356 на форуме  
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Generalis (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:11
#11
Интересующийся
 
Имя: Vassya
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Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 46
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УГ: 0
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Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
диз бу.............
а я уже не обращаю внимания на этот пункт. у многих бу.........

добавлено через 5 минут
господа, вот у тех, кто без дизайна есть название - партизаны. а у тех, кто с бу... как называются? (шлак, *****сайт и т.п. не предлагайте)
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Последний раз редактировалось gsasa5355; Сегодня в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
gsasa5355 на форуме  
Старый Сегодня, 20:21
#12
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,263
Благодарностей: 12,964
УГ: 24
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награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от gsasa5355 Посмотреть сообщение
у многих бу
ну и правильно, депать можно и хоршо
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Generalis (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:31
#13
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,071
Благодарностей: 11,972
УГ: 34
КП: 0.204
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Re: quiet-life - quiet-life.biz
Из статы вкладов:
Цитата:
hyipstudioitalia Apr-18-2017 06:27:50 PM $2.00
Видимо это админко бонус выдал
Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
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по факту этих платежек нет.
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Generalis (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:33
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 216
Благодарностей: 29
УГ: 0
КП: 0.047
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от gsasa5355 Посмотреть сообщение
господа, вот у тех, кто без дизайна есть название - партизаны. а у тех, кто с бу... как называются? (шлак, *****сайт и т.п. не предлагайте)
это и называется именно так Шлак.
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Volk111 (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:38
#15
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Имя: Виталий
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Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
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Сообщений: 1,666
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УГ: 8
КП: 0.160
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от slepoiman Посмотреть сообщение
Инвест планы какие-то странные
это по другому называется *** жаль выразиться низя - модераторы бан выпишут
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Старый Сегодня, 20:44
#16
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Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
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Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,607
Благодарностей: 13,040
УГ: 56
КП: 0.305
Re: quiet-life - quiet-life.biz
дизайн из древнего прошлого
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Старый Сегодня, 20:46
#17
Интересующийся
 
Имя: Vassya
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.08.2016
Сообщений: 46
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
все новое... это хорошо забытое старое древнее прошлое
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gsasa5355 на форуме  
Старый Сегодня, 20:53
#18
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,607
Благодарностей: 13,040
УГ: 56
КП: 0.305
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от gsasa5355 Посмотреть сообщение
все новое... это хорошо забытое старое древнее прошлое
ясно ) админ в теме, сейчас начнет глотки рвать за свой самый лучший проект в мире ))
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Volk111 на форуме  
Сказали спасибо:
Generalis (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:02
#19
Интересующийся
 
Имя: Vassya
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.08.2016
Сообщений: 46
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: quiet-life - quiet-life.biz
Цитата:
Сообщение от Volk111 Посмотреть сообщение
ясно )
это в мой огород или "на админе и шапка горит" ?
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