Innovapptive привлек $1,5 млн для облачной платформы, управляющая активами компаний

Стартап Innovapptive, расположенный в Хьюстоне, привлек $ 1,5 млн финансирования для своей облачной бизнес платформы.
Инвестиции предоставили бизнес ангелы из Hyderabad Angels. Благодаря финансированию, Кишор Гаджами из Hyderabad Angels присоединяется к совету директоров Innovapptive. Компания нацелена использовать привлеченные средства для расширения продаж и улучшения маркетинга.
Основанная под руководством Гари Каминен (сейчас генеральный директор) совместно с Манож Кунта (вице-президент), Innovapptive является разработчиком облачной платформы, которая в режиме реального времени управляет всеми активами компаний и цепочками поставок.
Возможности платформы:
- Улучшение эффективности бизнеса.
- Трансформация бизнес – процессов
- Сокращение расходов и увеличение доходов компаний
На сегодняшний день, компания сотрудничает с мировыми брендами в области газодобычи, науки и обрабатывающей промышленности. Также Innovapptive имеет офисы в США, Германии и Индии, в которых работает более 150 сотрудников.
Специально для MMGP.RU