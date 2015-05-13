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Innovapptive привлек $1,5 млн для облачной платформы, управляющая активами компаний

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Innovapptive привлек $1,5 млн для облачной платформы, управляющая активами компаний


Стартап Innovapptive, расположенный в Хьюстоне, привлек $ 1,5 млн финансирования для своей облачной бизнес платформы.
Инвестиции предоставили бизнес ангелы из Hyderabad Angels. Благодаря финансированию, Кишор Гаджами из Hyderabad Angels присоединяется к совету директоров Innovapptive. Компания нацелена использовать привлеченные средства для расширения продаж и улучшения маркетинга.

Основанная под руководством Гари Каминен (сейчас генеральный директор) совместно с Манож Кунта (вице-президент), Innovapptive является разработчиком облачной платформы, которая в режиме реального времени управляет всеми активами компаний и цепочками поставок.

Возможности платформы:
  • Улучшение эффективности бизнеса.
  • Трансформация бизнес – процессов
  • Сокращение расходов и увеличение доходов компаний

На сегодняшний день, компания сотрудничает с мировыми брендами в области газодобычи, науки и обрабатывающей промышленности. Также Innovapptive имеет офисы в США, Германии и Индии, в которых работает более 150 сотрудников.


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Метки
бизнес, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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