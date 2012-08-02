Пользователи YouTube в Индонезии предпочитают образовательный контент

Пользователи платформы YouTube в Индонезии больше предпочитают смотреть образовательные видео, чем развлекательный контент. В феврале 2017 году исследовательская группа JakPat провела опрос и обнаружила, что образовательные каналы — самые популярные на платформе в стране. Люди предпочитают смотреть образовательные видео, а не наблюдать за жизнью блогеров, развлекательных студий и знаменитостей.
Группа JakPat обнаружила, что 54% респондентов
, подписавшихся хотя бы на один канал, подписаны на образовательный или обучающий проект
. Для сравнения, более половины (50,3%) подписались на личные каналы или звезд, а 35% подписаны на проекты, созданные развлекательными студиями, телешоу или производственными компаниями.
Похоже, что пользователи Индонезии используют платформу, чтобы реализовать одну из главных надежд интернета — получение доступа к знаниям.
JakPat также обнаружила, что хотя только 14% респондентов загружали на YouTube свои видео преобладающим типом стал образовательный контент. Говоря фактами, 43,4% пользователей загрузили образовательные видео
, 41,1% опубликовали собственные обзоры, а 37,3% — фрагменты повседневной жизни.
Просмотры на YouTube уже давно укоренились среди пользователей интернета, в особенности в Индонезии. Согласно данным, полученным от Kantar TNS в сентябре 2016 года, 89% пользователей сети используют платформе. Одно из главных преимуществ YouTube перед другими платформами — бесплатный доступ к видео по запросу (ВПЗ).
Данные, опубликованные в октябре прошлого года компанией Digital TV Research, показывают, что всего лишь 200 000 человек в стране зарегистрировались для подписки для использования услуги ВПЗ.
Согласно данным Организации Объединенных Наций, это крошечная доля населения Индонезии, которая, согласно прогнозам, достигнет 260,6 млн человек в 2016 году.
Перевод специально для mmgp.ru