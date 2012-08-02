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Пользователи YouTube в Индонезии предпочитают образовательный контент

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Старый Сегодня, 19:27
#1
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Пользователи YouTube в Индонезии предпочитают образовательный контент
Пользователи платформы YouTube в Индонезии больше предпочитают смотреть образовательные видео, чем развлекательный контент. В феврале 2017 году исследовательская группа JakPat провела опрос и обнаружила, что образовательные каналы — самые популярные на платформе в стране. Люди предпочитают смотреть образовательные видео, а не наблюдать за жизнью блогеров, развлекательных студий и знаменитостей.



Группа JakPat обнаружила, что 54% респондентов, подписавшихся хотя бы на один канал, подписаны на образовательный или обучающий проект. Для сравнения, более половины (50,3%) подписались на личные каналы или звезд, а 35% подписаны на проекты, созданные развлекательными студиями, телешоу или производственными компаниями.

Похоже, что пользователи Индонезии используют платформу, чтобы реализовать одну из главных надежд интернета — получение доступа к знаниям.

JakPat также обнаружила, что хотя только 14% респондентов загружали на YouTube свои видео преобладающим типом стал образовательный контент. Говоря фактами, 43,4% пользователей загрузили образовательные видео, 41,1% опубликовали собственные обзоры, а 37,3% — фрагменты повседневной жизни.

Просмотры на YouTube уже давно укоренились среди пользователей интернета, в особенности в Индонезии. Согласно данным, полученным от Kantar TNS в сентябре 2016 года, 89% пользователей сети используют платформе. Одно из главных преимуществ YouTube перед другими платформами — бесплатный доступ к видео по запросу (ВПЗ).



Данные, опубликованные в октябре прошлого года компанией Digital TV Research, показывают, что всего лишь 200 000 человек в стране зарегистрировались для подписки для использования услуги ВПЗ.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, это крошечная доля населения Индонезии, которая, согласно прогнозам, достигнет 260,6 млн человек в 2016 году.

Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 20:01.
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Старый Сегодня, 19:42
#2
ELBRUSINVEST.RU
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Имя: Станислав
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Re: Пользователи YouTube в Индонезии предпочитают образовательный контент
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
в Индонезии предпочитают образовательный контент
Хоть где-то народ не деградирует!
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:50
#3
Любитель
 
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Re: Пользователи YouTube в Индонезии предпочитают образовательный контент
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Пользователи платформы YouTube в Индонезии предпочитаю образовательные видео развлечениям
я сломал язык этой фразой
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Старый Сегодня, 20:02
#4
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Автор темы Re: Пользователи YouTube в Индонезии предпочитают образовательный контент
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
я сломал язык этой фразой
Поправил, спасибо за замечание)
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Старый Сегодня, 20:03
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 963
Благодарностей: 413
УГ: 49
КП: 0.476
подарки
Re: Пользователи YouTube в Индонезии предпочитают образовательный контент
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Поправил, спасибо за замечание)
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