Акции Goldman Sachs подешевели на 4% после публикации квартального отчета

Во вторник утром акции Goldman Sachs находились под давлением после того, как компания сообщила о разочаровывающих результатах в первом квартале, снизившись на 4% до $ 219,16 за акцию
. В перерасчете дохода на акцию Goldman Sachs заработала $ 5,15 при общем доходе в первом квартале в размере $ млрд. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что прибыль составит $ 5,33 на акцию при доходе $ 8,32 млрд, сообщает Bloomberg.
Во вторник утром Goldman Sachs возглавила красный список Dow, и сейчас акции компании торгуются на самом низком уровне, начиная с 30 ноября. Нужно отметить, что после победы на президентских выборах Дональда Трампа, акции Goldman Sachs выросли более чем на 20% на фоне обещаний насчет снижения налогов и правовых изменений в финансовой сфере.
Перевод специально для mmgp.ru