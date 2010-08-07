Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Тотальный теннис

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Старый Сегодня, 18:58
#1
Интересующийся
 
Имя: Антон Шемелин
Пол: Мужской
Адрес: Мончегорск
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Тотальный теннис
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ТотальныйТеннис вне форума  
Старый Сегодня, 19:03
#2
Интересующийся
 
Имя: Антон Шемелин
Пол: Мужской
Адрес: Мончегорск
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Первый пошёл:
1 сет, ТБ 10.5 (2.27)
Ставка 250
Зверев/Зверев1 - Лоренци/Рамос Виньолас
__________________
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ТотальныйТеннис вне форума  
Старый Сегодня, 19:18
#3
Интересующийся
 
Имя: Антон Шемелин
Пол: Мужской
Адрес: Мончегорск
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Тотальный теннис
Жао Соуза - Пабло Куэвас
1 сет ТМ 9.5 (1.86)
Ставка 400
Банк 350
__________________
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ТотальныйТеннис вне форума  
Старый Сегодня, 19:39
#4
Интересующийся
 
Имя: Антон Шемелин
Пол: Мужской
Адрес: Мончегорск
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Тотальный теннис
Жао Соуза - Пабло Куэвас
2 сет ТБ 9.5 (1.92)
Ставка 394
Банк 700
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 4.jpg Просмотров: 2 Размер: 157.1 Кб ID: 184047  
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ТотальныйТеннис вне форума  
Старый Сегодня, 20:30
#5
Интересующийся
 
Имя: Антон Шемелин
Пол: Мужской
Адрес: Мончегорск
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Тотальный теннис
ТМ 7.5
ставка 350
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 5.jpg Просмотров: 2 Размер: 166.0 Кб ID: 184053  
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ТотальныйТеннис вне форума  
Старый Сегодня, 20:35
#6
Интересующийся
 
Имя: Антон Шемелин
Пол: Мужской
Адрес: Мончегорск
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 8
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УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Тотальный теннис
Цитата:
Сообщение от ТотальныйТеннис Посмотреть сообщение
ТМ 7.5
ставка 350
Те же парни, тм 8.5 (2,97) ставка 350
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