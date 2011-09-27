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Учредитель WhatsApp распродал и раздарил акций Facebook на $5 млрд

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Учредитель WhatsApp распродал и раздарил акций Facebook на $5 млрд

Видимо рынок меняется и некоторые крупные инвесторы это чувствуют. Ян Кум, является основателем одного из самых известных в мире мессенджеров WhatsApp. В 2014 году, WhatsApp был продан, еще более известной социальной сети Facebook, за что Марк Цукерберг заплатил порядка $19 млрд, из которых часть денег была предоставлена в наличных, часть в акциях социальной сети. Но что-то пошло не так, и за последний год Кум распродал и раздарил половину собственных акций Facebook. Если пересчитать акции на реальные деньги, то получится сумма в $5 млрд.

Известно, что с 1 апреля 2016 года, бывший владелец WhatsApp, в ходе 120 транзакций, продал порядка 30 млн акций, на общую сумму $3,7 млрд. Еще 12,6 млн акций были подарены неизвестному человеку. Остается только гадать, что же за счастливчик получил акций Facebook на $1,3 млрд.

Если раньше Ян Кум владел 2,6% акций Facebook, то теперь объем сократился до 1,2%. Для мира инвестиций, столь крупные продажи несвойственные и остается только догадываться, почему такое случило. Хотя сам Марк Цукерберг, тоже грешит подобными операциями, но в его случае, остается понятными куда направляются вырученные средства - на его с женой благотворительный фонд. На вопрос журналистов, дать комментарий по поводу действий основателя WhatsApp, Цукерберг ответил отказом.

WhatsApp - является разработкой украинца Яна Кума, который в 2014 году, успешно продал свой бизнес за огромную сумму в $19 млрд. К нынешнему моменту, мессенджером пользуется больше одного миллиарда людей, что является очень высоким показателем.

По материалам ain.ua

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Метки
facebook, акции, инвестиции, подарки
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