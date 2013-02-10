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Роспотребнадзор запретил возврат не проданного хлеба

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#1
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Роспотребнадзор запретил возврат не проданного хлеба


Комиссия, возглавляемая Роспотребнадзором, одобрила дополнение некоторых пунктов в законопроект, которые запретят возвращать торговым сетям нереализованный хлеб хлебокомбинатам. Кстати говоря, это изменение будет касаться не только хлебобулочных изделий, но и всех продуктов питания, у которых истёк срок годности.

Соответствующая пояснительная записка с комментариями была опубликована в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое было направлено в адрес вице-спикеры Госдумы, а так же на согласование с главой федеральной мониторинговой группы "Честная цена" Ирины Яровой.

Комиссия, возглавляемая ведомством, в ходе рассмотрения дела признала, что возврат производителю от продавца нереализованных продуктов на переработку несёт дополнительные риски, связанные с безопасностью переработанной продукции для здоровья потребителей. Как указывается в пояснительной записке, в продуктах питания, после окончания срока годности, накапливается патогенная среда, как химической, так и биологической природы. Даже при применении термической обработки, остаются токсины, после разрушения микроорганизмов. И оставшиеся токсины устранить из продуктов питания уже не получается никакой обработкой. Именно они и несут главную опасность для здоровья потребителя.

Как отмечает Ирина Яровая, в федеральную мониторинговую группу обратились крупные производители хлебобулочных изделий, из-за нелогичности ситуации с возвратом от продавцов хлеба. По самым скромным оценкам специалистов, ежегодно из-за такой процедуры страна теряет до трёх миллионов тонн ржаной и пшеничной муки. Дополнительно на переработку и утилизацию хлеба теряется 50-60 млрд рублей, ежегодно.

В пояснительной записке указывается, что государство обязано защитить потребителей от просроченной продукции, предоставив безусловное право на покупку только свежих продуктов питания, по доступным ценам и от российских производителей. Так же государство обязано начать работу по защите производителя от дискриминации и дополнительных поборов торговых сетей.

Вся история началась с того, что 20 февраля 2017 года Российский союз пекарей поставил перед правительством ультиматум: закрепить законодательно запрет возврата нереализованной продукции торговыми сетями обратно, в адрес производителя. Как указали пекари, ежегодно, из-за нереализованной продукции торговыми сетями, их потери составляют несколько десятков млрд рублей.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
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MissMira (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:08
#2
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Re: Роспотребнадзор запретил возврат не проданного хлеба
Нечего отходами кормить, все правильно делают
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Старый Сегодня, 19:26
#3
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,567
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Автор темы Re: Роспотребнадзор запретил возврат не проданного хлеба
Цитата:
Сообщение от MissMira Посмотреть сообщение
Нечего отходами кормить, все правильно делают
Есть вероятность, что теперь качество хлеба улучшится, но есть и большая вероятность того, что хлеб теперь существенно подорожает.
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Старый Сегодня, 20:59
#4
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.03.2017
Сообщений: 92
Благодарностей: 39
УГ: 6
КП: 0.270
Re: Роспотребнадзор запретил возврат не проданного хлеба
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Есть вероятность, что теперь качество хлеба улучшится, но есть и большая вероятность того, что хлеб теперь существенно подорожает.
Чего уж , в себестоимость хлеба когда то входил вчерашний хлеб? просто кто то вместо хороших продуктов клал в тесто отходы
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MissMira на форуме  
Старый Сегодня, 21:03
#5
Мастер
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,567
Благодарностей: 642
УГ: 5
КП: 0.142
подарки
Автор темы Re: Роспотребнадзор запретил возврат не проданного хлеба
Цитата:
Сообщение от MissMira Посмотреть сообщение
Чего уж , в себестоимость хлеба когда то входил вчерашний хлеб?
Цену начнут задирать не производители, а продавцы, то есть сетевые магазины. Так как теперь некому будет спихнуть неликвид. Придётся нести самим убытки его ликвидируя.
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