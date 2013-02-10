Роспотребнадзор запретил возврат не проданного хлеба

Комиссия, возглавляемая Роспотребнадзором, одобрила дополнение некоторых пунктов в законопроект, которые запретят возвращать торговым сетям нереализованный хлеб хлебокомбинатам. Кстати говоря, это изменение будет касаться не только хлебобулочных изделий, но и всех продуктов питания, у которых истёк срок годности.
Соответствующая пояснительная записка с комментариями была опубликована в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое было направлено в адрес вице-спикеры Госдумы, а так же на согласование с главой федеральной мониторинговой группы "Честная цена" Ирины Яровой.
Комиссия, возглавляемая ведомством, в ходе рассмотрения дела признала, что возврат производителю от продавца нереализованных продуктов на переработку несёт дополнительные риски, связанные с безопасностью переработанной продукции для здоровья потребителей. Как указывается в пояснительной записке, в продуктах питания, после окончания срока годности, накапливается патогенная среда, как химической, так и биологической природы. Даже при применении термической обработки, остаются токсины, после разрушения микроорганизмов. И оставшиеся токсины устранить из продуктов питания уже не получается никакой обработкой. Именно они и несут главную опасность для здоровья потребителя.
Как отмечает Ирина Яровая, в федеральную мониторинговую группу обратились крупные производители хлебобулочных изделий, из-за нелогичности ситуации с возвратом от продавцов хлеба. По самым скромным оценкам специалистов, ежегодно из-за такой процедуры страна теряет до трёх миллионов тонн ржаной и пшеничной муки. Дополнительно на переработку и утилизацию хлеба теряется 50-60 млрд рублей, ежегодно.
В пояснительной записке указывается, что государство обязано защитить потребителей от просроченной продукции, предоставив безусловное право на покупку только свежих продуктов питания, по доступным ценам и от российских производителей. Так же государство обязано начать работу по защите производителя от дискриминации и дополнительных поборов торговых сетей.
Вся история началась с того, что 20 февраля 2017 года Российский союз пекарей поставил перед правительством ультиматум: закрепить законодательно запрет возврата нереализованной продукции торговыми сетями обратно, в адрес производителя. Как указали пекари, ежегодно, из-за нереализованной продукции торговыми сетями, их потери составляют несколько десятков млрд рублей.
Специально для mmgp.ru