В РФ появился православный мобильный оператор «Благовест»

На сайте компании «Благовест» также называется православным мобильным оператором. До этого сотрудники «Благовеста» убеждали, что оператор является структурой «Билайна» и предоставляет услуги связи для православных. В Российской Федерации стал оказывать услуги мобильной связи новый виртуальный оператор под названием «Благовест». Оператор уже работает в Московской, Тверской, Владимирской и Калужской областях. При всем этом в ООО «Православные приходы» (юрлицо «Благовеста») настаивают: компания — дочернее предприятие «Вымпелкома». SIM-карту можно заказать на сайте «Благовеста». Одним из преимуществ данного тарифа оператор называет бесплатную смс-рассылку с цитатами патриарха Кирилла. Позвонив на бесплатный номер, можно послушать Евангелие дня, проповедь Святейшего Патриарха Кирилла и церковный календарь. «Православные приходы» реализуют услуги для приходов и монастырей при помощи «Билайна» по крайней мере с 2010 года. «Ведомости» уточняют, что собственником православного оператора является компания «Православные приходы». В самой РПЦ путаницу с происхождением православного оператора не комментируют. Они зарабатывают на разнице между платежом оператору и платежами абонентов.
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