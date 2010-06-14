Дмитрий Дубилет мечтает инвестировать в медицинские стартапы
Дмитрий Дубилет (бывший ИТ-директор "Приватбанка") рассказал что хотел бы инвестировать в медицинские стартапы:
Цитата:
Если бы я не занимался банковскими технологиями, я бы, скорее всего, запускал медицинский стартап.
Просто дух захватывает от того, какие в медицине грядут изменения!
Одна из главных революций состоит в том, что пациентам всё реже нужно очно приходить в больницу. Здесь уместна аналогия с банками: в отделения приходят только по сложным вопросам, а обычные услуги можно получить удаленно.
Например, недавно появилось мобильное приложение, которое оценивает риск родинки по одной её фотографии (когда мы тестили это приложение с моим знакомым, оно предписало ему срочно показаться врачу).
Благодаря таким приложениям, умным браслетам, гаджетам для измерения разных показателей в крови и т.д. все больше диагнозов будет ставиться без очного визита. А это серьезно переворачивает экономику больниц: лечение будет дешевле, а врачи смогут лучше концентрироваться на по-настоящему сложных вопросах.
Еще одна революция происходит в хирургии. Всё чаще хирурги делают операции не своими руками, а управляя роботами (заодно слушая его подсказки). В итоге точность операций увеличивается, количество несчастных случаев — падает, сроки восстановления пациентов — сокращаются (за счет этого, опять же, падает себестоимость).
Один знаменитый хирург сказал, что благодаря роботам он скоро сможет вести несколько операций одновременно.
Но дальше еще круче! Скоро машины начнут не только помогать, но и заменять докторов. Например, считается, что они уже научились трактовать рентгеновские снимки лучше людей.
Недавно произошел показательный случай. Компьютер IBM Watson (тот самый, который когда-то обыграл людей в шоу Jeopardy) поставил диагноз американцу, которого никто не мог вылечить. Оказалось, у того был редкий тропический вирус из-за экзотической живности в его аквариуме… (вам тоже пришёл на ум Доктор Хаус? Небось, этот пациент еще и соврал про свой аквариум ).
Пока что все эти революции происходят либо в очень развитых странах, либо, наоборот, в очень неразвитых. Но, думаю, до Украины этот прогресс доберется намного скорее, чем нам кажется. Ведь добрались же до нас как-то те же смартфоны.
А ведь он сто процентов прав. Медицина развивается семимильными шагами. Здоровье всегда будет "в цене".