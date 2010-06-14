НБУ в 2017 году перечислит в бюджет 44,4 млрд грн

НБУ перечислит 44,4 млрд грн прибыли в государственный бюджет Украины в течение 2017 года. Эту сумму определено согласно результатам консолидированной финансовой отчетности центрального банка за 2016, на прошлой неделе подписали Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева и партнер по аудиту компании «Делойт» в Украине Наталья Самойлова и которую утвердил Совет Национального банка.
Чистые доходы
Национального банка в 2016 году составили 74,4 млрд грн. Основным источником доходов регулятора стали проценты по ценным бумагам Украины. В частности, по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа, которые находились в собственности Национального банка в результате покупки на вторичном рынке и получения в качестве залога по кредитам. Вторым по важности источником процентных доходов были проценты за полученные банками кредиты в НБУ на поддержание ликвидности и стабилизационные кредиты (их предоставления НБУ не практикует с 2015 года). В то же время Национальный банк нес расходы на уплату процентов по депозитным сертификатам НБУ. В результате, чистый процентный доход НБУ после вычета резервов составил 47,6 млрд грн.
Расходы
Национального банка (без учета процентных и комиссионных расходов) составили 6,0 млрд грн. Эти средства были использованы на: отчисления на обеспечение под возможные обязательства, содержание персонала, изготовление банкнот и монет, а также административно-хозяйственные расходы.
Финансовый результат
Национального банка Украины в прошлом году составил 68,5 млрд грн.
Прибыль
к распределению составила 59,5 млрд грн. Из этой суммы часть прибыли объемом 15,1 млрд грн будет направлена на увеличение общих резервов НБУ. Другая часть объемом 44,4 млрд грн будет перечислена в Государственный бюджет Украины.
Как и в прошлом году, прибыль к распределению в Государственный бюджет будет перечислен несколькими траншами в течение года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей Национального банка (8% +/- 2 п.п. на конец 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018).
Сейчас график перечисления прибыли в Государственный бюджет согласуется Национальным банком и Министерством финансов.
По материалам НБУ
Все ругают Гонтареву, а она наполняет бюджет. Вам не стыдно?