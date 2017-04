Tigrenish



Международная компания с украинскими корнями Noosphere, выкупила сервис WayWire

Одна из известных украинский IT компаний Noosphere Ventures, сообщила о приобретении платформы WayWire. WayWire представляет собой сервис облегчающий поиск видеоконтента. Любой человек или организация могут задать определенные критерии для поиска видеоматериалов - алгоритм компании используя эти данные, подберет и рассортирует искомый материал, при это даст оценку релевантности. В качестве наглядного примера работы сервиса, можно вспомнить выдачу материала в Pinterest или кастомизацию новостной ленты Facebook.



Компания WayWire Inc. начала свою работу еще в 2007 году, и до 2013 года смогла провести 8 раундов приема финансов, результатом которых, стало привлечение $4,6 млн инвестиций. В 2013 году компания была выкуплена фирмой Magnify Networks, из Нью-Йорка. Новый владелец не стал долго размышлять над ребрендингом и взял в качестве нового названия, имя WayWire. В то время представители Magnify, в качестве целей покупки, указывали желание получить новые деловые контакты, среди которых можно было увидеть AOL, Yahoo и MSNBC.



Новые тренды и веяния IT рынка, сделали WayWire - SaaS-платформой, способной осуществлять поиск видеоматериала из 16 источников. Источниками могут выступать не только популярные видеоплатформы Vimeo и YouTube, но и такие социальные сети как Instagram и Facebook. Для поиска нужного контента используется несколько параметров: тематика и ключевые слова. Далее видео проходит курирование со стороны владельца бизнеса использующего сервис, и уже после этого осуществляется интеграция в собственные сайты и платформы. WayWire является самостоятельным сервисом с набором своих инструментов, не только для встраивания материала, но и для рекламы и аналитики со стороны менеджеров по SMM продвижению. CES-2016, TEDx и BBC были одни из клиентов, использовавших SaaS-платформу для курирования видеоматериала.



Глава маркетингового отдела Noosphere Ventures Татьяна Середюк, сообщила, что компания планирует расширить функциональные возможности платформы по монетизации трафика. Это позволит увеличить число рекламных площадок для партнеров WayWire.



Есть информация о необходимости расширения сотрудников Noosphere Ventures, в том числе и в офисах на территории Украины.



За последний год, это уже вторая крупная покупка со стороны Noosphere Ventures. Ранее в сети появлялась информация о приобретении Ask.fm.



По материалам ain.ua



