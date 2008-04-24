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Издательство "Просвещение" собралось провести IPO

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Инвестирую в: Форекс
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Издательство "Просвещение" собралось провести IPO

Издательство "Просвещение" планирует провести IPO в 2017-2019 годах, в рамках которого рассчитывает привлечь средства на развитие бизнеса в digital-среде. "2017-2019 годы - вот такой коридор", - сказал президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Узун на пресс-конференции во вторник в Москве.

По его словам, холдинг рассматривает две площадки - Московскую биржу и London Stock Exchange.

В настоящее время компания ведет переговоры с ведущими международными и российскими банками, которые высоко оценивают перспективы IPO. Все данные "Просвещения" "аудируются big4", сообщил Узун.

"Как бизнес мы смотрим, как развиваются наши коллеги за рубежом, куда они инвестируют <...> Неизбежно мы перейдем на электронные формы", - отметил Узун. В развитие этого направления холдинг рассчитывает направить средства от IPO.

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