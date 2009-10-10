Oziris Специалист

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Медведев похвалился президенту об экономическом росте, после обнищания 20 млн человек



В ходе встречи Дмитрия Медведева с президентом РФ была заявлена информация о выходе России из экономического кризиса и об экономическом росте.



Во время своего доклада, Дмитрий Медведев сообщил, что, не смотря на сложные сценарии, национальная экономика выходит на позитивное развитие, указав на рост промышленного производства по итогам прошлого года, 1,3 процента. По мнению премьер-министра, промышленность наконец-то начинает подниматься с колен.



Впечатляющий рост, по словам премьер-министра, зафиксирован в фармацевтической промышленности. Более 70 процентов из списка жизненно важных лекарственных средств, производится теперь в России. Огромный экспортный потенциал показывает сельское хозяйство, и благодаря этому меняется структура экономики.



По словам Дмитрия Медведева, по итогам прошлого года, 64 процента доходов были получены за счёт реализации не сырьевых товаров. Особенно странно смотрятся такие данные от Медведева, когда тот же ЦБ России заявляет о падении всего экспорта, кроме нефти и газа, уже четыре года подряд. И объём экспортных поставок не сырьевых товаров упал до минимумов 2009 года, 128,3 млрд долларов.



По мнению Медведева, приемлемым оказался и дефицит федерального бюджета, хотя, если смотреть на официальные данные, налоговые доходы, по прошлому году, в размере 13,45 трлн рублей, не обеспечивали каждый шестой рубль расходов, 16,42 трлн рублей.



Бюджет на текущий год получил незакрытую дыру в размере 3,2 процента ВВП, таким образом, около 17 процентов государственных расходов не закрыты доходностью от налоговых поступлений.



Рассказал Медведев президенту и о государственном долге, который, по его словам, не растёт. И это не смотря на то, что правительством РФ принята программа на 2017-2019 годы, согласно которой, казна будет привлекать до 1 трлн рублей долговых обязательств ежегодно, что является рекордом за всю историю существования современной России.



Похвалился Медведев президенту и о минимальном уровне инфляции, которую Росстат оценивает в 4,3 процента, по итогам февраля. Но население не согласно, указывая на то, что цены растут в три раза быстрее официальной инфляции. Об этом в своём докладе указывает и ЦБ России, оценив реальную инфляцию в стране на 14 процентов в год.



Таким образом, по словам Дмитрия Медведева, Россия вышла на прямую тропу экономического развития, и это не смотря на то, что количество нищих, по официальным оценкам, увеличилось на 4,3 млн человек, за два последних года. По данным всё того же Росстата, за чертой бедности находится 19,8 млн граждан России, или 13,5 процента от всего населения.



Специально для mmgp.ru В ходе встречи Дмитрия Медведева с президентом РФ была заявлена информация о выходе России из экономического кризиса и об экономическом росте.Во время своего доклада, Дмитрий Медведев сообщил, что, не смотря на сложные сценарии, национальная экономика выходит на позитивное развитие, указав на рост промышленного производства по итогам прошлого года, 1,3 процента. По мнению премьер-министра, промышленность наконец-то начинает подниматься с колен.Впечатляющий рост, по словам премьер-министра, зафиксирован в фармацевтической промышленности. Более 70 процентов из списка жизненно важных лекарственных средств, производится теперь в России. Огромный экспортный потенциал показывает сельское хозяйство, и благодаря этому меняется структура экономики.По словам Дмитрия Медведева, по итогам прошлого года, 64 процента доходов были получены за счёт реализации не сырьевых товаров. Особенно странно смотрятся такие данные от Медведева, когда тот же ЦБ России заявляет о падении всего экспорта, кроме нефти и газа, уже четыре года подряд. И объём экспортных поставок не сырьевых товаров упал до минимумов 2009 года, 128,3 млрд долларов.По мнению Медведева, приемлемым оказался и дефицит федерального бюджета, хотя, если смотреть на официальные данные, налоговые доходы, по прошлому году, в размере 13,45 трлн рублей, не обеспечивали каждый шестой рубль расходов, 16,42 трлн рублей.Бюджет на текущий год получил незакрытую дыру в размере 3,2 процента ВВП, таким образом, около 17 процентов государственных расходов не закрыты доходностью от налоговых поступлений.Рассказал Медведев президенту и о государственном долге, который, по его словам, не растёт. И это не смотря на то, что правительством РФ принята программа на 2017-2019 годы, согласно которой, казна будет привлекать до 1 трлн рублей долговых обязательств ежегодно, что является рекордом за всю историю существования современной России.Похвалился Медведев президенту и о минимальном уровне инфляции, которую Росстат оценивает в 4,3 процента, по итогам февраля. Но население не согласно, указывая на то, что цены растут в три раза быстрее официальной инфляции. Об этом в своём докладе указывает и ЦБ России, оценив реальную инфляцию в стране на 14 процентов в год.Таким образом, по словам Дмитрия Медведева, Россия вышла на прямую тропу экономического развития, и это не смотря на то, что количество нищих, по официальным оценкам, увеличилось на 4,3 млн человек, за два последних года. По данным всё того же Росстата, за чертой бедности находится 19,8 млн граждан России, или 13,5 процента от всего населения.

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