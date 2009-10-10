Золото стоит на пороге грандиозного прорыва

Инвесторы отреагировали практически моментально на речь президента США Дональда Трампа, в ходе, которой он заявил, что США больше не требуется дорогой доллар. Услышав такие слова, инвестиционный капитал решил искать спокойную гавань в золоте. Именно золото отреагировало резким ростом цен, на слова президента США, протестировав ключевой уровень сопротивления.
В прошлый раз, когда драгоценный металл достигал текущего ценового уровня, возможность его преодоления была крайне низкой. Но если сейчас опираться на правило технического анализа, то стоит ждать прорыва уровня сопротивления, так как чем чаще он тестируется, тем слабее он становится. О том же говорят и аналитики из Business Insider.
Стоимость золотых контрактов со сроком поставки в июне на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, выросла на 0,16 процента, по окончанию торговой сессии в понедельник, до 1290,5 долларов США за тройскую унцию.
Параллельно с этим индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты к торгово-взвешенной корзине шести основных мировых валют, снизился на 0,30 процента, до 100,19 п.п.
Сейчас ряд инвесторов ставят на то, что доллар покажет динамику движения цены, аналогичной той, что наблюдалась 15 лет назад, когда американская валюта достигла пика.
Если валюта США достигнет пика именно в данный момент, после чего произойдёт резкий разворот, то нет сомнения в том, что золото без всяких проблем пробьёт ключевой уровень сопротивления, и закрепится за ним. Возможно, что мы уже сейчас наблюдаем слом медвежьего тренда по золоту, который длился последние шесть лет.
Если опираться на фундаментальный анализ, то вполне можно уверенно говорить о том, что цена на драгоценный металл, никогда не была такой низкой, по сравнению с финансовыми инструментами, чем на сегодняшний день.
Остаётся только ждать прорыва уровня. Если это произойдёт, то у золота появится хороший драйвер для дальнейшего роста, относительно доллара США.
Специально для mmgp.ru