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В России зафиксирован новый рекорд неформальной экономики

Неформальный сектор экономики в РФ побил рекорд по объемам по меньшей мере за последние 11 лет, пишет РБК. По данным Росстата, в прошлом году в неформальном секторе экономики были заняты 15,4 млн человек, это 21,2% от общего количества работающих граждан. В более широком смысле в теневой рынок труда включены 30 млн россиян (более 40% экономически активного населения), из которых 21,7 млн человек имеют дополнительные к основному месту работы неоформленные заработки либо получают часть зарплаты неофициально, в "конвертах".



Если сравнивать показатели с 2015 годом, то в текущем году неформальный сектор пополнился 0,5 млн человек. Начиная с 2011 года сегмент вырос на 4 млн работников. Кроме того, по итогам 2016 года занятость населения в неформальном секторе экономики достигла рекордного масштаба с 2006 года (данные за более ранние годы не доступны).



Официальная статистика относит к так называемому неформальному сектору людей, которые не работают и не зарегистрированы в качестве юридического лица. Речь идет о самозанятых гражданах, фермерах, индивидуальных предпринимателях и работниках ИП. Неформальный сектор не включает в себя людей, которые работают без оформления договора и получают "серые" зарплаты.



Рост теневого сектора обусловлен с одной стороны падением экономики, а с другой - увеличением доходов населения. Это позволяет нанимать людей для личных услуг - нянь, домработниц. С ними рассчитываются наличными, никакие взносы и налоги не уплачиваются.



"Из-за роста ставки НДС бизнес стремится сократить расходы на другие платежи, отсюда уход в тень. Слишком высокая цена услуг или товаров может отпугнуть потребителя, поэтому приходится экономить на других платежах", - поясняет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.



Еще одна причина - дорогие кредиты. "Как бизнесу накапливать деньги, чтобы вкладывать их в свое развитие? Только экономия, и это экономия на оплате труда, на отчислениях в первую очередь", - говорит эксперт.



Минфин планирует до конца года разработать комплекс мер по выводу бизнеса из тени. По мнению Минфина, способствовать выходу бизнеса из тени будет снижение ставок страховых взносов. Ведомство предлагает провести налоговый маневр по схеме "22/22": снизить ставку взносов до 22% с одновременным повышением ставки НДС до той же величины.



Правда, как рассказывал изданию в конце февраля министр труда Максим Топилин, в начале 2000-х правительство пыталось снизить долю нелегального сектора в экономике, уменьшая ставку платежа в ПФР. Однако ставка выросла, как и неформальный сектор.



Больше новостей из мира финансов: https://okoinvest.com/ Неформальный сектор экономики в РФ побил рекорд по объемам по меньшей мере за последние 11 лет, пишет РБК. По данным Росстата, в прошлом году в неформальном секторе экономики были заняты 15,4 млн человек, это 21,2% от общего количества работающих граждан. В более широком смысле в теневой рынок труда включены 30 млн россиян (более 40% экономически активного населения), из которых 21,7 млн человек имеют дополнительные к основному месту работы неоформленные заработки либо получают часть зарплаты неофициально, в "конвертах".Если сравнивать показатели с 2015 годом, то в текущем году неформальный сектор пополнился 0,5 млн человек. Начиная с 2011 года сегмент вырос на 4 млн работников. Кроме того, по итогам 2016 года занятость населения в неформальном секторе экономики достигла рекордного масштаба с 2006 года (данные за более ранние годы не доступны).Официальная статистика относит к так называемому неформальному сектору людей, которые не работают и не зарегистрированы в качестве юридического лица. Речь идет о самозанятых гражданах, фермерах, индивидуальных предпринимателях и работниках ИП. Неформальный сектор не включает в себя людей, которые работают без оформления договора и получают "серые" зарплаты.Рост теневого сектора обусловлен с одной стороны падением экономики, а с другой - увеличением доходов населения. Это позволяет нанимать людей для личных услуг - нянь, домработниц. С ними рассчитываются наличными, никакие взносы и налоги не уплачиваются."Из-за роста ставки НДС бизнес стремится сократить расходы на другие платежи, отсюда уход в тень. Слишком высокая цена услуг или товаров может отпугнуть потребителя, поэтому приходится экономить на других платежах", - поясняет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.Еще одна причина - дорогие кредиты. "Как бизнесу накапливать деньги, чтобы вкладывать их в свое развитие? Только экономия, и это экономия на оплате труда, на отчислениях в первую очередь", - говорит эксперт.Минфин планирует до конца года разработать комплекс мер по выводу бизнеса из тени. По мнению Минфина, способствовать выходу бизнеса из тени будет снижение ставок страховых взносов. Ведомство предлагает провести налоговый маневр по схеме "22/22": снизить ставку взносов до 22% с одновременным повышением ставки НДС до той же величины.Правда, как рассказывал изданию в конце февраля министр труда Максим Топилин, в начале 2000-х правительство пыталось снизить долю нелегального сектора в экономике, уменьшая ставку платежа в ПФР. Однако ставка выросла, как и неформальный сектор.

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