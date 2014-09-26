Из-за новых требований властей в России могут исчезнуть дешевые путевки за границу

Минкультуры, курирующее сферу туризма, установило для туроператоров в сфере выездного туризма размер маржи платежеспособности - не менее 7% от общей цены турпродукта за год. Отчитаться о своих показателях перед Ростуризмом турфирмы должны до 15 апреля.
В зону риска попадают туроператоры, продающие дешевые путевки, поэтому рост цен неизбежен, пишет "Российская газета".
Понятие "маржа платежеспособности" пришло из практики страхового бизнеса. И, по мнению руководителя правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгия Мохова, это можно считать предвестником внедрения аналогичных подходов к регулированию туризма. Страховщики уже тают под контролем ЦБ, который планомерно сокращает их численность.
Ранее ЦБ опубликовал статистику по выводу денег за рубеж и теневому перераспределению наличности через схемы с участием поставщиков транспортных услуг и продавцов софта, а также небольших турфирм. Объем сомнительных транзакций этих компаний за год превысил 80 млрд рублей, львиная доля пришлась на туркомпании.
Мохов не оспаривает проблемы, но уверяет, что турбизнес живет на марже в 2-3%.
Например, если турфирма в 2016 году продала путевок на 100 млн рублей, а ее собственные средства составляют 7 млн рублей, то она соответствует нормативам. Эксперты, однако, считают, что далеко не все смогут показать такие результаты и смогут работать дальше.
Правда, как пояснила изданию начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия, на первом этапе от бизнеса власти ждут "лишь соблюдения временного фактора". Карательных мер пока не предусмотрено.
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