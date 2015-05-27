Сбербанк вновь признан самым дорогим брендом России

Источник:
http://www.rbc.ru/finances/18/04/201...79477d7b3dfb36
По оценке экспертов компании Brand Finance, стоимость бренда крупнейшего банка России составляет сейчас примерно 570 млрд руб.
Бренд Сбербанка вновь возглавил рейтинг самых ценных брендов России, следует из материалов исследовательской компания Brand Finance. За минувший год стоимость бренда выросла на 23%, что позволило Сбербанку переместиться с 200-го на 157-е место в мировом рейтинге Brand Finance.
В списке банковских брендов мира Сбербанк занимает 24-е место, среди европейских банков Сбербанк — шестой.
«Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью. Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда», — отмечается в сообщении Сбербанка.
По оценке Brand Finance, стоимость бренда Сбербанка составляет сейчас почти 570 млрд руб., что лишь немногим меньше совокупной стоимости занимающих второе и третье места в российском «зачете» брендов «Газпрома» (305,3 млрд руб.) и ЛУКОЙЛа (283,9 млрд руб.).
Кроме того, в десятку самых дорогих в России вошли бренды «Роснефти» (180 млрд руб.), «Магнита» (153 млрд руб.), «Сургутнефтегаза» (134,7 млрд руб.), РЖД (117.3 млрд руб.), ВТБ (106,3 млрд руб.), МТС (93,11 млрд руб.) и «Татнефти» (89,55 млрд руб.).
Составленный Brand Finance рейтинг 500 самых дорогих брендов мира вновь возглавил Google, подорожавший более чем на 24%, до $109,47 млрд, и оттеснивший на второе место бренд Apple ($107,141 млрд, минус 26,5%).
Кроме того, в топ-10 вошли бренды Amazon ($106,4 млрд, +52%), AT&T ($87 млрд, +45%), Microsoft ($76,265 млрд, +13,4%), Samsung ($66,219 млрд, +12,96%), Verizon ($65,875 млрд, +4,3%), Walmart ($62,211 млрд, +15,9%), Facebook ($61,998 млрд, +82%) и ICBC ($47,832 млрд, +31%).
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