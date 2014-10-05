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После атаки США на Сирию в мире резко выросли продажи подземных бункеров

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Старый Сегодня, 16:06
#1
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После атаки США на Сирию в мире резко выросли продажи подземных бункеров



Давно известно, что среди богатых людей "особой и постоянной любовью" пользуются дорогие подземные бункеры, которые обеспечивают купившим их полный жизненный цикл и долгое выживание в условиях любой войны или космической катастрофы. Вообще богачи говорят, что покупая такие ультрасовременные и дорогие убежища, они тем самым и обеспечат выживание человечества, если случится какой-либо "вселенский форс-мажор": - мол де все вокруг погибнут (незащищенные), а мы выживем и далее продолжим род человеческий.

Впрочем, не всё так уж и безрадостно и для простого населения, ну скажем в той же Америке. Например, американская телерадиовещательная корпорация "CBS" недавно рассказала историю о некой г-же Норе Халлоуэй из Далласа, которая трезво оценивала непростую ситуацию складывающуюся сейчас в мире и просто дала объявление в соцсети с предложением всем желающим скооперироваться и вместе купить какой-нибудь не очень дорогой подземный бункер. В интервью журналистам канала она честно призналась, что не столь богата, чтобы позволить себе купить целый бункер, но она уверена, что многие люди думают точно также как она и беспокоятся за своё будущее и поэтому она надеется вскоре найти много единомышленников и приступить к делу, т.е. к покупке хорошего и надежного бункера на непредвиденный случай.

Между тем Нора как никогда права, ведь производители бункеров сейчас празднуют свой звёздный час и открывают бутылки с шампанским так как продажи у них растут час от часу. Так владелец бизнеса г-н Клайд Скотт из компании Rising S Bunkers из Мерчисона, (штат Техас, США) производящей на продажу свои подземные бункеры, утверждает, что после недавних "упражнений" Трампа в Сирии и рядом с Северной Кореей у него уже сейчас стоит 3-х месячная очередь на покупку новых бункеров и он хватается за голову, бьясь о проблему: а как ускорить выпуск его специфичной продукции, спрос на которую резко влетел вверх. По его признанию, звонки, которые он в постоянном режиме принимает от клиентов, в основном сейчас касаются не цены или раскраски нового бункера, а сроках его изготовления и монтаже на месте. Практически всегда, в конце беседы он слышит одну и ту же фразу от всех: "Давай, Скотт, поднажми - нам очень нужен твой бункер"! На что Скотт вполне резонно отвечает, что он и так практически потерял сон из наплыва заказов, а вообще это (заказы) нужно было делать еще полгода назад, а не ждать возникновения реальной угрозы.

Некоторые образцы бункеров, которые изготавляет фирма Скотта по-американским меркам не являются очень дорогими и поэтому многие могут позволить себе приобрести их, например, небольшой бункер обойдётся вам в 45 000 долларов, а самый популярный сейчас - это семейный бункер на 4 человека стоимостью в 120 000 долл. США и его площадь составляет 500 кв. м. Бункеры оснащены всем необходимым для обычной жизни и к примеру, электропитание к ним подается от солнечных панелей. Дороже всего стоит "Аристократ" - 8,3 млн, но внутри этого убежища есть бассейн, боулинг и тир. Цена бункеров эконом-класса начинаются у Скотта в районе 40 000 долл. - фактически это просто мини-бункер, размером 8х12 футов, но жить можно.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58f5fdf547b0e
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