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США признали поражение в войне с "Газпромом" за Европу и Украину На протяжении последних нескольких лет американцы ежегодно пугали Россию тем, что вот-вот привезут свой сжиженный природный газ в Европу и на Украину, маниакально пытающуюся сжечь все мосты с восточным соседом. Впрочем, итоги первого экспортного года в СПГ-истории Штатов показали: низкие цены на углеводороды сделали его доставку через океан предприятием настолько невыгодным, что говорить о конкуренции с трубами "Газпрома" не приходится совсем.







Уже в будущем году экспорту американского СПГ практически в любом направлении, вероятно, придёт конец. Как узнал Лайф из доклада престижного Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете (SIPA; главный государственный исследовательский центр США в области энергетики), ожидаемый рост внутренних цен на газ в Штатах вкупе с сохраняющимися слишком низкими ценами на газ в Европе и Азии подведут черту под главной "альтернативой газу из России", которую американцы усиленно "пиарят" потенциальным клиентам уже несколько лет.



Свои выводы американские исследователи делают на основе имеющихся прогнозов стоимости обычного газа в США и предполагаемой стоимости этого газа в Европе и Азии — то есть на целевых рынках сбыта американской продукции. По сути, выгодность поставок определяется их разницей в цене — чем выше стоимость голубого топлива в Европе, тем выгоднее этот экспорт.



Но наметившаяся ещё два года назад тенденция на снижение газовых цен внутри Евразии эти планы рушит. По прогнозу Goldman Sachs, который приводят аналитики, в период с 2018 по 2020 год стоимость 1 млн британских термальных единиц (БТЕ) газа в Европе и Азии не будет выше $4 и $4,2 соответственно. А ведь это значительно ниже уровней цен, наблюдавшихся в последние как минимум десять лет, замечают в SIPA.



Чтобы противостоять столь низким ценам, нужны ещё более низкие цены на внутреннем рынке США — чтобы заводам СПГ было на чём делать прибыль. Проведённый SIPA анализ говорит о том, что цены на Henry Hub (американский газовый хаб, на котором производители СПГ закупают газ для последующего производства СПГ), чтобы сохранить экспорт в Европу и Азию конкурентоспособным, должны оставаться ниже $3 за млн БТЕ.



— Но в последнем ежегодном обзоре Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) за 2016 год предположило, что газовые цены в США к 2020 году вырастут до $3,6–4,9 за млн БТЕ. Эти уровни цен не будут позволять американским терминалам постоянно функционировать, особенно если стоимость газа на зарубежных площадках не увеличится, — заключают эксперты из Колумбийского университета.



Рост цен на внутреннем рынке США — отнюдь не просто туманное предсказание. Как смог убедиться Лайф, за год среднемесячная стоимость газа на Henry Hub выросла на 66% — до $2,8 за млн БТЕ, в то время как в Европе газ, к примеру на местном хабе NBP, подешевел до $3,1 за млн БТЕ. Даже если американское голубое топливо на Henry Hub и подорожает хотя бы до $3,6, а стоимость газа в Европе не достигнет и $8, поставки будут убыточны, пишут в своём докладе "Американский СПГ на мировых рынках: успех или фиаско?" аналитики российской VYGON Consulting. Экспорт в Азию становится безубыточным при местных ценах в $8,6 за млн БТЕ.



— Наибольший объём американского СПГ — половина всего проданного на сегодня — был законтрактован в 2011–2012 годах при сложившемся тогда среднем ценовом дифференциале (разнице между стоимостью газа в США и в Европе) в $8 в Европе и $12 за млн БТЕ в Японии. В конце зимы, когда началась его физическая отгрузка, дифференциал между рынками сократился до $2 и 4 соответственно, — пишут аналитики VYGON.



Сейчас на стадии строительства в США находится шесть заводов, мощности которых к 2020 году достигнут 78 млн т в год. Единственным вариантом, при котором американские СПГ-экспортёры не "загнутся", предполагают в Колумбийском университете, станет неожиданный рост газовых цен в Азии или же, как вариант, отложенный запуск российской "Силы Сибири".







— Это вполне может произойти, если местная газовая добыча в Китае продолжит падение, а трубопроводные поставки из России будут отложены или вообще никогда не начнутся, — не исключают в SIPA.



В отличие от американского российский газ и добывать, и транспортировать намного дешевле, поэтому для конкуренции с ним одних только высоких цен на рынке мало, считает аналитик Barclays Майкл Коэн.



— Вывод о закрытии для СПГ из Штатов европейского и даже азиатского рынков в силу роста внутренних цен вполне оправдан и справедлив, но это во многом будет зависеть от цены нефти. Тем не менее я не думаю, что это повлияет на экспорт в ЕС — он, вероятно, не превысит 10–15% от общего производства СПГ, — считает собеседник Лайфа.



Статистика — лишнее тому подтверждение: в прошлом году в ЕС ушло всего 10% (0,4 млн т) американского СПГ, и то в основном в страны, не имеющие контрактов с Россией, замечают в VYGON. Почти половину всего экспорта выкупили страны Латинской Америки.



— Американский газ не стал для Европы реальной альтернативой трубопроводным поставкам "Газпрома", которые в прошлом году обновили свой исторический максимум, — пишут аналитики. — Несмотря на то что ещё до начала экспорта представители администрации США заявляли о готовности "залить" ЕС своим СПГ, на деле поставщики американского газа — это компании, руководствующиеся не политическими, а коммерческими соображениями и направляющие свой газ туда, где его можно выгодно продать.



источник Уже в будущем году экспорту американского СПГ практически в любом направлении, вероятно, придёт конец. Как узнал Лайф из доклада престижного Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете (SIPA; главный государственный исследовательский центр США в области энергетики), ожидаемый рост внутренних цен на газ в Штатах вкупе с сохраняющимися слишком низкими ценами на газ в Европе и Азии подведут черту под главной "альтернативой газу из России", которую американцы усиленно "пиарят" потенциальным клиентам уже несколько лет.Свои выводы американские исследователи делают на основе имеющихся прогнозов стоимости обычного газа в США и предполагаемой стоимости этого газа в Европе и Азии — то есть на целевых рынках сбыта американской продукции. По сути, выгодность поставок определяется их разницей в цене — чем выше стоимость голубого топлива в Европе, тем выгоднее этот экспорт.Но наметившаяся ещё два года назад тенденция на снижение газовых цен внутри Евразии эти планы рушит. По прогнозу Goldman Sachs, который приводят аналитики, в период с 2018 по 2020 год стоимость 1 млн британских термальных единиц (БТЕ) газа в Европе и Азии не будет выше $4 и $4,2 соответственно. А ведь это значительно ниже уровней цен, наблюдавшихся в последние как минимум десять лет, замечают в SIPA.Чтобы противостоять столь низким ценам, нужны ещё более низкие цены на внутреннем рынке США — чтобы заводам СПГ было на чём делать прибыль. Проведённый SIPA анализ говорит о том, что цены на Henry Hub (американский газовый хаб, на котором производители СПГ закупают газ для последующего производства СПГ), чтобы сохранить экспорт в Европу и Азию конкурентоспособным, должны оставаться ниже $3 за млн БТЕ.— Но в последнем ежегодном обзоре Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) за 2016 год предположило, что газовые цены в США к 2020 году вырастут до $3,6–4,9 за млн БТЕ. Эти уровни цен не будут позволять американским терминалам постоянно функционировать, особенно если стоимость газа на зарубежных площадках не увеличится, — заключают эксперты из Колумбийского университета.Рост цен на внутреннем рынке США — отнюдь не просто туманное предсказание. Как смог убедиться Лайф, за год среднемесячная стоимость газа на Henry Hub выросла на 66% — до $2,8 за млн БТЕ, в то время как в Европе газ, к примеру на местном хабе NBP, подешевел до $3,1 за млн БТЕ. Даже если американское голубое топливо на Henry Hub и подорожает хотя бы до $3,6, а стоимость газа в Европе не достигнет и $8, поставки будут убыточны, пишут в своём докладе "Американский СПГ на мировых рынках: успех или фиаско?" аналитики российской VYGON Consulting. Экспорт в Азию становится безубыточным при местных ценах в $8,6 за млн БТЕ.— Наибольший объём американского СПГ — половина всего проданного на сегодня — был законтрактован в 2011–2012 годах при сложившемся тогда среднем ценовом дифференциале (разнице между стоимостью газа в США и в Европе) в $8 в Европе и $12 за млн БТЕ в Японии. В конце зимы, когда началась его физическая отгрузка, дифференциал между рынками сократился до $2 и 4 соответственно, — пишут аналитики VYGON.Сейчас на стадии строительства в США находится шесть заводов, мощности которых к 2020 году достигнут 78 млн т в год. Единственным вариантом, при котором американские СПГ-экспортёры не "загнутся", предполагают в Колумбийском университете, станет неожиданный рост газовых цен в Азии или же, как вариант, отложенный запуск российской "Силы Сибири".— Это вполне может произойти, если местная газовая добыча в Китае продолжит падение, а трубопроводные поставки из России будут отложены или вообще никогда не начнутся, — не исключают в SIPA.В отличие от американского российский газ и добывать, и транспортировать намного дешевле, поэтому для конкуренции с ним одних только высоких цен на рынке мало, считает аналитик Barclays Майкл Коэн.— Вывод о закрытии для СПГ из Штатов европейского и даже азиатского рынков в силу роста внутренних цен вполне оправдан и справедлив, но это во многом будет зависеть от цены нефти. Тем не менее я не думаю, что это повлияет на экспорт в ЕС — он, вероятно, не превысит 10–15% от общего производства СПГ, — считает собеседник Лайфа.Статистика — лишнее тому подтверждение: в прошлом году в ЕС ушло всего 10% (0,4 млн т) американского СПГ, и то в основном в страны, не имеющие контрактов с Россией, замечают в VYGON. Почти половину всего экспорта выкупили страны Латинской Америки.— Американский газ не стал для Европы реальной альтернативой трубопроводным поставкам "Газпрома", которые в прошлом году обновили свой исторический максимум, — пишут аналитики. — Несмотря на то что ещё до начала экспорта представители администрации США заявляли о готовности "залить" ЕС своим СПГ, на деле поставщики американского газа — это компании, руководствующиеся не политическими, а коммерческими соображениями и направляющие свой газ туда, где его можно выгодно продать.

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