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Cтартап по доставке еды роботами начал работу в Сан-Франциско
Компания Marble тесно сотрудничает с сервисом по заказу еды Yelp Eat24. Недавно компания презентовала публике весь парк колесных роботизированных помощников. С этих пор клиенты сервиса Yelp Eat24, заказывая еду, могут сами решить хотят ли они, чтобы пиццу доставил им робот.
Роботы используют радары, камеры, а также ультразвуковые датчики, что позволяет им ориентироваться в пространстве. Кроме этого, роботы могут учиться и обновлять свои карты местности после каждой поездки.
Ежедневно роботы выезжают из офиса Marble в рестораны с присвоенными 4-значными кодами. По прибытию в ресторан, сотрудник заведения вводит этот код, после чего в роботе открывается отсек в который загружается непосредственно заказ. После того как робот прибывает в пункт назначения, клиент разблокирует его советующим кодом и получает доступ к своему заказу. Следует отметить, что в отсеке хранения продукции робота поддерживается требуемая температура.
Сегодня, проект Marble стремится достичь более высокой скорости доставки, сопоставимой со скоростью доставки курьера. Для достижения этой цели, компания привлекала $4 млн. на seed раунде.