Новости ПАСПРОФИТ.

Добрый день. Хотелось бы наконец услышать уже не раз анонсированные новости от эмитентов ПАСПРОФИТ. Что с ним вообще происходит, и с финансами вложенными в него? Как я понимаю, средства pascredit и pastrade вообще должны быть на бирже, так как они крутились внутри нее, а это 600 000$ - какова их судьба? Ведь большинство инвесторов интересуют именно эти эмитенты. Готов допустить, что pascredit частично вложен в UMGHUB, но судьба 300 000 pastrade как то вообще загадочна - на прайме, под инвестиции в который их собирали, какой то бурной активности не наблюдается...