Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Новости ПАСПРОФИТ.

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Старый Сегодня, 12:04
#1
Любитель
 
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 225
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УГ: 0
КП: 0.174
Новости ПАСПРОФИТ.
Добрый день. Хотелось бы наконец услышать уже не раз анонсированные новости от эмитентов ПАСПРОФИТ. Что с ним вообще происходит, и с финансами вложенными в него? Как я понимаю, средства pascredit и pastrade вообще должны быть на бирже, так как они крутились внутри нее, а это 600 000$ - какова их судьба? Ведь большинство инвесторов интересуют именно эти эмитенты. Готов допустить, что pascredit частично вложен в UMGHUB, но судьба 300 000 pastrade как то вообще загадочна - на прайме, под инвестиции в который их собирали, какой то бурной активности не наблюдается...
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