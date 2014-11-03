Криптовалюта - это новое финансовое божество? Коли веришь, — есть;

не веришь, — нет…

Во что веришь, то и есть…

Максим Горький



Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Семимильными шагами развивается наша цивилизация. Масса современных гаджетов и всевозможнейших технологий появились в нашем обиходе. Сначала их подхватывают энтузиасты, затем миллионы и миллиарды потребителей. При этом мало кто из них разбирается в их природе. В основном все принимается на веру. Наш подход к современным технологиям является аналогом языческой веры в божества. В то время их отождествляли с природными явлениями. Со временем олимпийские божества сменила новая вера и осознанность.





Новое финансовое божество



Сегодняшняя ситуация с развитием цифрового рынка имеет много общего с восприятием наших предков явлений природы. Многие государства восприняли в штыки появление криптовалютного божества, так как им некогда было разбираться в его функциональности. Поклонники же всего нового стали внимательно отслеживать новости криптовалют. Их общее представление о финансовых инструментах полностью изменилось. С энтузиазмом они стали пропагандировать финансовое божество и продвигать его в массы. Так появились поклонники криптовалютных сообществ.



Торговля криптовалютой привлекла внимание инвесторов многих стран мира. Цифровые деньги стали накапливаться на виртуальных кошельках. Пришло время найти ми новое применение. Развивающиеся страны подхватили эту идею. Многочисленные точки в физическом мире и на виртуальных пространствах стали принимать расчет в выгодной криптовалюте. Перед финансовым божеством миллиарды пользователей преклонили колени. Пришло время и русскоязычным странам принять всеобщую веру, способную изменить нашу жизнь до неузнаваемости.



«Свободная» мелкооптовая торговля между Китаем и РФ



Больше 70% потребителей продолжают доверять расчету исключительно наличными. Но всеобщий прогресс не ждет опоздавших. В то время как обычный гражданин с удивлением читает новости криптовалют, китайские предприниматели ведут активную мелкооптовую торговлю с российскими бизнесменами в «зеленой» зоне. Чтобы не происходило с экономикой обеих стран, на их прибыли это не отражается. Так как внутренняя инфляция не в состоянии повлиять на курс биткоина, который чаще всего используется партнерами для расчета.



Выгодная криптовалюта позволила обойти давление и притеснение государства, направленное на малый и средний бизнес. Раз есть желание заниматься предпринимательством, то самое время прекратить бессмысленное вытаскивание государственных палок из колес, когда можно передвигаться при помощи более совершенной техники.



Правительство РФ прекрасно осознает факт утечки больших денежных сумм. Транзакции криптовалюты не облагаются налогом. Надзор фискальных органов страдает от бессилия. Проблематично принять новую веру «финансового» божества, когда реформа по безналу до сих пор не достигла прогресса. Решить проблему можно двумя путями. Семимильными шагами наверстывать упущенное, и активно способствовать массовому расчету по безналу. Или ждать изобретения машины времени, которая позволит сразу перескочить в будущее и избежать ответственности за издержки затянувшейся фазы перехода от наличного расчета к безналу.



Во что веришь, то и есть!



Стоит ли присоединяться к неуверенности и раскачиванию правительства, когда можно самостоятельно принимать новую веру криптовалютного божества? Возможно, с таким подходом у нас получится быстрее перейти на новое экономическое развитие? Когда мелкий со средним бизнесом полностью перейдут на оплату выгодной криптовалютой, то крупные холдинги не пожелают остаться в стороне. И тогда уже государству придется решиться и все же сделать этот важный, но страшный шаг к экономическому развитию и процветанию, исходящего от финансового божества, и принять новую веру, покорившую уже добрую половину стран мира.



В завершение



Устарела уже существующая экономическая система русскоязычных пространств. Пора идти в ногу со временем. Как христианство в свое время помогло объединению страны и избавило от изнурительных междоусобных разбирательств, так и криптовалюта – финансовое божество излечит экономику от многих хронических недугов. Или я не права?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Семимильными шагами развивается наша цивилизация. Масса современных гаджетов и всевозможнейших технологий появились в нашем обиходе. Сначала их подхватывают энтузиасты, затем миллионы и миллиарды потребителей. При этом мало кто из них разбирается в их природе. В основном все принимается на веру. Наш подход к современным технологиям является аналогом языческой веры в божества. В то время их отождествляли с природными явлениями. Со временем олимпийские божества сменила новая вера и осознанность.Сегодняшняя ситуация с развитием цифрового рынка имеет много общего с восприятием наших предков явлений природы. Многие государства восприняли в штыки появление криптовалютного божества, так как им некогда было разбираться в его функциональности. Поклонники же всего нового стали внимательно отслеживать новости криптовалют. Их общее представление о финансовых инструментах полностью изменилось. С энтузиазмом они стали пропагандировать финансовое божество и продвигать его в массы. Так появились поклонники криптовалютных сообществ.Торговля криптовалютой привлекла внимание инвесторов многих стран мира. Цифровые деньги стали накапливаться на виртуальных кошельках. Пришло время найти ми новое применение. Развивающиеся страны подхватили эту идею. Многочисленные точки в физическом мире и на виртуальных пространствах стали принимать расчет в выгодной криптовалюте. Перед финансовым божеством миллиарды пользователей преклонили колени. Пришло время и русскоязычным странам принять всеобщую веру, способную изменить нашу жизнь до неузнаваемости.Больше 70% потребителей продолжают доверять расчету исключительно наличными. Но всеобщий прогресс не ждет опоздавших. В то время как обычный гражданин с удивлением читает новости криптовалют, китайские предприниматели ведут активную мелкооптовую торговлю с российскими бизнесменами в «зеленой» зоне. Чтобы не происходило с экономикой обеих стран, на их прибыли это не отражается. Так как внутренняя инфляция не в состоянии повлиять на курс биткоина, который чаще всего используется партнерами для расчета.Выгодная криптовалюта позволила обойти давление и притеснение государства, направленное на малый и средний бизнес. Раз есть желание заниматься предпринимательством, то самое время прекратить бессмысленное вытаскивание государственных палок из колес, когда можно передвигаться при помощи более совершенной техники.Правительство РФ прекрасно осознает факт утечки больших денежных сумм. Транзакции криптовалюты не облагаются налогом. Надзор фискальных органов страдает от бессилия. Проблематично принять новую веру «финансового» божества, когда реформа по безналу до сих пор не достигла прогресса. Решить проблему можно двумя путями. Семимильными шагами наверстывать упущенное, и активно способствовать массовому расчету по безналу. Или ждать изобретения машины времени, которая позволит сразу перескочить в будущее и избежать ответственности за издержки затянувшейся фазы перехода от наличного расчета к безналу.Стоит ли присоединяться к неуверенности и раскачиванию правительства, когда можно самостоятельно принимать новую веру криптовалютного божества? Возможно, с таким подходом у нас получится быстрее перейти на новое экономическое развитие? Когда мелкий со средним бизнесом полностью перейдут на оплату выгодной криптовалютой, то крупные холдинги не пожелают остаться в стороне. И тогда уже государству придется решиться и все же сделать этот важный, но страшный шаг к экономическому развитию и процветанию, исходящего от финансового божества, и принять новую веру, покорившую уже добрую половину стран мира.Устарела уже существующая экономическая система русскоязычных пространств. Пора идти в ногу со временем. Как христианство в свое время помогло объединению страны и избавило от изнурительных междоусобных разбирательств, так и криптовалюта – финансовое божество излечит экономику от многих хронических недугов. Или я не права?------------------------

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