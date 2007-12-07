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Брокеры снижают кредитное плечо перед выборами во Франции

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Брокеры снижают кредитное плечо перед выборами во Франции


По мере приближения президентских выборов во Франции все больше брокеров анонсируют меры, нацеленные на ограничение рисков для клиентов и для самих себя. В последние недели градус геополитической напряженности в мире резко возрос, и предстоящие выборы послужат еще одним фактором неопределенности, который окажется в фокусе внимания как трейдеров, так и брокеров.

Первым подготовку к голосованию начал датский брокер Saxo Bank, который на прошлой неделе уведомил своих клиентов о подготовке к возможному скачку волатильности и анонсировал повышение маржинальных требований до 4% (кредитное плечо 1:25) по всем позициям с участием евро и европейских фондовых индексов.

Эстафету у Saxo принял Admiral Markets, сообщив о скором снижении максимального размера кредитного плеча по всем счетам до 1:50, что соответствует марже на уровне 2%. Изменения вступят в силу с пятницы, 21 апреля, начиная с 22:00 GMT и будут оставаться актуальными до 10:00 GMT 24 февраля. Причем брокер решил сразу подготовиться и ко второму туру выборов, который состоится в мае. Так, кредитное плечо также будет снижено с 5 по 8 мая.

Alpari также проинформировал клиентов о ряде грядущих изменениях торговых условий на период с 21 по 25 апреля. Помимо изменения маржинальных требований по всем инструментам, брокер намерен повысить уровни стоп и лимит и спреды. Также компания планирует приостановить торговлю бинарными опционами по нескольким таймфреймам.

Источник: ru.forexmagnates.com
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