Royal-Mining - royal-mining.net Я не админ и админа не знаю!



Royal-Mining Новый проект:





Легенда

Перевод с Google: (RU)

Цитата: Роял-Mining является профессиональным разработчикам программного обеспечения, которые непосредственно участвовали в разработке и тестировании самых известных классических алгоритмов для майнинга по алгоритму SHA-256 и scrypt. Знания и практические навыки являются ключом к успеху компании. Старт 05.04.2017



Планы

1% - 1.3% DAILY FOR LIFETIME



-Принимают: Perfectmoney ( верифиц. ), Bitcoin, Payeer,

-ДДОС Защита - DDoSCure

-SSL - GeoTrust DV SSL CA

-Выделенный сервер

-Домен - на 5 год

-Реф программа - 5%

-Скрипт - GoldCoders

-Выплаты - Автоматические



Whois



Цитата: Domain:royal-mining.net

Registrar:ENOM, INC.

Registration Date:2017-03-21

Expiration Date:2022-03-21

Updated Date:2017-04-07

Status k

Name Servers:ns5.ddoscure.com

ns6.ddoscure.com Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

royal-mining.net - Licensed Просмотреть и зарегистрироваться!

Мой депозит!

Цитата: -500.00 USD to account U14011593 from U*. Batch: 173124046. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Royal-Mining User ROLEX. 04.18.17 07:33; Sent Payment:USDto account U14011593 from U*. Batch: 173124046. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Royal-Mining User ROLEX. Удачи Всем! 05.04.2017





InvestorsStartPage - портал № 1 для профессиональных инвесторов

HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club __________________ Последний раз редактировалось $ROLEX$; Сегодня в 10:58 .