Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,279 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Где и как найти поставщиков для интернет-магазина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Как создать, раскрутить свой интернет-магазин, а также заработать на нем? Все ответы здесь.
При поддержке
Интеркасса - система приема платежей
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:58
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Где и как найти поставщиков для интернет-магазина


Вы собираетесь начать свой оптовый бизнес в интернете? Хотите заняться электронной коммерцией? И, конечно, стоит резонный вопрос, где найти надежных производителей и оптовых поставщиков для своего оптового интернет-магазина? При этом этот вопрос не решается раз и навсегда, поиском поставщиков необходимо заниматься постоянно, потому что рынок динамичен, появляются новые компании с более лучшими условиями, меняются цены и многие другие факторы.

Существует множество вариантов поиска оптовых поставщиков (производителей), вот некоторые более эффективные из них:
  • Электронные торговые площадки
  • Поисковики
  • Выставки

Электронные торговые площадки


Еще один действенный способ найти поставщиков для интернет магазина это единые электронные торговые площадки.

Основное преимущество электронных торговых площадок в том, что, как правило, есть большой выбор товаров и поставщиков, они сконцентрированы в одном месте и это упрощает поиск. Можно по фильтрам отобрать наиболее подходящих поставщиков и товары по цене, объемам поставки, географическому расположению и т.д.

Одной из таких площадок является Qoovee.com — единая оптовая площадка России, СНГ и других стран мира. На сегодняшний день база поставщиков в Qoovee насчитывает более 14 000 компаний из 70 стран. Ежедневно добавляются десятки поставщиков. Это одна из самых крупных торговых оптовых площадок в русскоязычной зоне. При этом сама площадка не является посредником, все контакты поставщиков доступны и с ними можно связаться напрямую.

На площадке есть несколько крупных разделов:

Товары — это каталог оптовых товаров всех поставщиков, размещенных на площадке, по сути это оптовый гипермаркет.

Поставщики — это актуальный каталог оптовых производителей и поставщиков, своеобразная интернет выставка, где можно найти нужных вам поставщиков.

Тендеры — здесь вы можете создать тендер (закупку, запрос цен) без бюрократии. Просто опишите что вы ищите, поставщикам придет уведомление и они предложат вам свои цены и условия поставки. Вам останется выбрать лучшее предложение. Эта функция позволяет сэкономить время поиска и подобрать наиболее выгодные условия поставки.

Поисковики. Как искать поставщиков в поисковиках Google и Yandex?


Набирайте в поиске ключевые слова необходимой вам продукции, при этом добавляйте слова «оптом», «от производителя», «поставщик», «дилер» и т.п.

Помните, не все производители занимаются активным маркетингом, тем более в интернете, они умеют производить, а продвигать не особо, поэтому наберитесь терпения и ищите до 10 страницы поиска минимум.

Активный интернет маркетинг, удобный и эстетичный сайт говорят о том, что производитель серьезно настроен на успех и готов вкладываться в свое развитие, с такими, как правило и дело легче иметь. Но бывает, что сайт и маркетинг не ахти, а продукт качественный и по цене выгодный. Так что лучше общаться и с теми, и этими. Пишите им, звоните, запрашивайте каталоги и прайсы, узнавайте условия поставки. В процессе личного общения вам уже будет более ясно, кто из них вам больше подойдет.

Выставки, ярмарки и конференции


Участвуйте на выставках, ярмарках, тематических конференциях. Этот способ позволит вам вживую пообщаться с поставщиками, пощупать товар и наладить деловое сотрудничество. На таких мероприятиях собираются опытные игроки рынка и активные новички, которые готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Во время переговоров с поставщиками не стесняйтесь просить скидки, привилегии или дополнительные выгоды для вас, рассказывайте им свое видение развитие бизнеса и покажите, что вы можете стать для них постоянным оптовым клиентом и вы получите отличные предложения.

Как выбрать поставщика


После того, как вы собрали каталоги товаров, прайсы и условия поставки вам необходимо отобрать наиболее подходящих поставщиков, как это сделать? Вы можете провести анализ надежности поставщика, для этого получите их данные:
  • Данные юр. лица (Название, ИНН, реквизиты и т.д.) по ним можно узнать существует ли данная компания, может ли она заниматься этой деятельностью и нет ли у нее проблем с законами.
  • Адрес офиса и производства
  • Отзывы в сети
  • Попросите образцы товаров, если собираетесь заказывать через интернет
Также вам надо уточнить у них наиболее важные вопросы:
  1. Может ли отгрузить поставщик образцы товаров? За ваш счет или за свой?
  2. Может ли поставщик брендировать товар под ваш фирменный стиль, используя в том числе ваш логотип на товаре, если вам это необходимо?
  3. Каков минимальный объем для закупки и поставки?
  4. Сколько необходимо заказать каждого вида товара минимум или заказ формируется за счет общего количество товара и суммы?
  5. Сколько необходимо заказывать минимум за конкретный период, например, сколько минимально нужно заказать в месяц?
  6. Где находятся оптовые склады поставщика с товаром?
  7. Каковы условия доставки? Какая логистическая компания будет осуществлять доставку? Необходимо выяснить каким образом совершается отгрузка товара.
  8. Какие гарантии предоставляет поставщик, какие гарантии предоставляет логистическая компания?
  9. Имеются ли сертификаты и лицензии на продукцию?
  10. Какие есть способы оплаты заказа?
  11. Каковы условия оплаты?
  12. Можно ли воспользоваться отсрочкой платежа или необходима 100% предоплата?
  13. Есть ли возможность использовать в оплате систему аккредитива?
  14. Имеются ли какие-либо скидки и каковы условия их предоставления?
  15. Присылает ли поставщик уведомления о новых продуктах, изменении цен на товары или условия поставки?
  16. Как определяется брак? Каковы условия возврата и обмена бракованной продукции?
  17. Каковы условия возврата и обмена товара, если партия не соответствует описанию товара?
  18. Можно ли вернуть или обменять неликвидную продукцию? На каких условиях?
Все ответы соберите в таблицу, для сравнения всех условий между поставщиками.
Несколько рекомендаций:
  • Выбирайте как можно больше поставщиков, не менее 3-4, чтобы не зависеть от одного источника поставок.
  • Выбирайте тех поставщиков, которые быстро обслуживают вас и компетентно отвечают на ваши вопросы. А также тех, кто выполняет свои обещания еще до начала оформления заказа, те, кто уже на этапе переговоров задерживает вам в ответе, не присылает например, прайс и каталог в оговоренный срок, уже плохой сигнал. Возможно, во время доставки такие поставщики создадут дополнительные проблемы.
  • Если поставщики товара есть в вашей стране, проще начать с них. Вы быстрее получите товар и сможете раньше начать продажи. Для бизнеса важны скорости.
Удачи в поиске надежного поставщика для вашего бизнеса и успехов в начинании!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
Qoovee вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где искать поставщиков товаров для интернет магазина? kirlinkas Электронная коммерция 3 04.11.2016 18:01
Нужно найти желающих открыть филиал интернет-магазина чая ALEX-YU Разовые действия 3 30.12.2015 16:19
CMS для интернет магазина deman_ru HTML & Веб-Дизайн 65 22.12.2013 14:42
Скрипт интернет-магазина, создать сайт интернет-магазин с online-оплатой xakkkerok Скрипты/Программы 5 09.10.2013 20:13
Раскрутка интернет интернет магазина CEODelo Дайджест блогосферы 0 11.12.2010 15:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Neon
1-procent.com - www.1-procent.com
От Neon в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Как распознать мошенников в интернете
От moskva в разделе «Экономические преступления»
Аватара нет
ПАММ-счет Otmar:11695 (ForexTrend)
От air-dao в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар DeZZZ
Консервативный - DeZZZ - (Panteon, FX-Trend)
От DeZZZ в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар world-success
Adcashdoubler.com - рекламный удвоитель
От world-success в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Юрий Зайцев
ПАММ-счёт Ascent:365301 (Insta Forex)
От Юрий Зайцев в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
408,279
Тем
464,929
Сообщений
11,473,643

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube