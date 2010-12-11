Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:10 Сегодня, 12:10 Сегодня, 08:58 #1 Qoovee

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 18.04.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 Где и как найти поставщиков для интернет-магазина



Вы собираетесь начать свой оптовый бизнес в интернете? Хотите заняться электронной коммерцией? И, конечно, стоит резонный вопрос, где найти надежных производителей и оптовых поставщиков для своего оптового интернет-магазина? При этом этот вопрос не решается раз и навсегда, поиском поставщиков необходимо заниматься постоянно, потому что рынок динамичен, появляются новые компании с более лучшими условиями, меняются цены и многие другие факторы.



Существует множество вариантов поиска оптовых поставщиков (производителей), вот некоторые более эффективные из них:

Электронные торговые площадки

Поисковики

Выставки

Электронные торговые площадки





Еще один действенный способ найти поставщиков для интернет магазина это единые электронные торговые площадки.



Основное преимущество электронных торговых площадок в том, что, как правило, есть большой выбор товаров и поставщиков, они сконцентрированы в одном месте и это упрощает поиск. Можно по фильтрам отобрать наиболее подходящих поставщиков и товары по цене, объемам поставки, географическому расположению и т.д.



Одной из таких площадок является Qoovee.com — единая оптовая площадка России, СНГ и других стран мира. На сегодняшний день база поставщиков в Qoovee насчитывает более 14 000 компаний из 70 стран. Ежедневно добавляются десятки поставщиков. Это одна из самых крупных торговых оптовых площадок в русскоязычной зоне. При этом сама площадка не является посредником, все контакты поставщиков доступны и с ними можно связаться напрямую.



На площадке есть несколько крупных разделов:



Товары — это каталог оптовых товаров всех поставщиков, размещенных на площадке, по сути это оптовый гипермаркет.



Поставщики — это актуальный каталог оптовых производителей и поставщиков, своеобразная интернет выставка, где можно найти нужных вам поставщиков.



Тендеры — здесь вы можете создать тендер (закупку, запрос цен) без бюрократии. Просто опишите что вы ищите, поставщикам придет уведомление и они предложат вам свои цены и условия поставки. Вам останется выбрать лучшее предложение. Эта функция позволяет сэкономить время поиска и подобрать наиболее выгодные условия поставки.



Поисковики. Как искать поставщиков в поисковиках Google и Yandex?





Набирайте в поиске ключевые слова необходимой вам продукции, при этом добавляйте слова «оптом», «от производителя», «поставщик», «дилер» и т.п.



Помните, не все производители занимаются активным маркетингом, тем более в интернете, они умеют производить, а продвигать не особо, поэтому наберитесь терпения и ищите до 10 страницы поиска минимум.



Активный интернет маркетинг, удобный и эстетичный сайт говорят о том, что производитель серьезно настроен на успех и готов вкладываться в свое развитие, с такими, как правило и дело легче иметь. Но бывает, что сайт и маркетинг не ахти, а продукт качественный и по цене выгодный. Так что лучше общаться и с теми, и этими. Пишите им, звоните, запрашивайте каталоги и прайсы, узнавайте условия поставки. В процессе личного общения вам уже будет более ясно, кто из них вам больше подойдет.



Выставки, ярмарки и конференции





Участвуйте на выставках, ярмарках, тематических конференциях. Этот способ позволит вам вживую пообщаться с поставщиками, пощупать товар и наладить деловое сотрудничество. На таких мероприятиях собираются опытные игроки рынка и активные новички, которые готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Во время переговоров с поставщиками не стесняйтесь просить скидки, привилегии или дополнительные выгоды для вас, рассказывайте им свое видение развитие бизнеса и покажите, что вы можете стать для них постоянным оптовым клиентом и вы получите отличные предложения.



Как выбрать поставщика





После того, как вы собрали каталоги товаров, прайсы и условия поставки вам необходимо отобрать наиболее подходящих поставщиков, как это сделать? Вы можете провести анализ надежности поставщика, для этого получите их данные:

Данные юр. лица (Название, ИНН, реквизиты и т.д.) по ним можно узнать существует ли данная компания, может ли она заниматься этой деятельностью и нет ли у нее проблем с законами.

Адрес офиса и производства

Отзывы в сети

Попросите образцы товаров, если собираетесь заказывать через интернет Также вам надо уточнить у них наиболее важные вопросы:

Может ли отгрузить поставщик образцы товаров? За ваш счет или за свой? Может ли поставщик брендировать товар под ваш фирменный стиль, используя в том числе ваш логотип на товаре, если вам это необходимо? Каков минимальный объем для закупки и поставки? Сколько необходимо заказать каждого вида товара минимум или заказ формируется за счет общего количество товара и суммы? Сколько необходимо заказывать минимум за конкретный период, например, сколько минимально нужно заказать в месяц? Где находятся оптовые склады поставщика с товаром? Каковы условия доставки? Какая логистическая компания будет осуществлять доставку? Необходимо выяснить каким образом совершается отгрузка товара. Какие гарантии предоставляет поставщик, какие гарантии предоставляет логистическая компания? Имеются ли сертификаты и лицензии на продукцию? Какие есть способы оплаты заказа? Каковы условия оплаты? Можно ли воспользоваться отсрочкой платежа или необходима 100% предоплата? Есть ли возможность использовать в оплате систему аккредитива? Имеются ли какие-либо скидки и каковы условия их предоставления? Присылает ли поставщик уведомления о новых продуктах, изменении цен на товары или условия поставки? Как определяется брак? Каковы условия возврата и обмена бракованной продукции? Каковы условия возврата и обмена товара, если партия не соответствует описанию товара? Можно ли вернуть или обменять неликвидную продукцию? На каких условиях? Все ответы соберите в таблицу, для сравнения всех условий между поставщиками.

Несколько рекомендаций:

Выбирайте как можно больше поставщиков, не менее 3-4, чтобы не зависеть от одного источника поставок.

Выбирайте тех поставщиков, которые быстро обслуживают вас и компетентно отвечают на ваши вопросы. А также тех, кто выполняет свои обещания еще до начала оформления заказа, те, кто уже на этапе переговоров задерживает вам в ответе, не присылает например, прайс и каталог в оговоренный срок, уже плохой сигнал. Возможно, во время доставки такие поставщики создадут дополнительные проблемы.

Если поставщики товара есть в вашей стране, проще начать с них. Вы быстрее получите товар и сможете раньше начать продажи. Для бизнеса важны скорости. Удачи в поиске надежного поставщика для вашего бизнеса и успехов в начинании! Вы собираетесь начать свой оптовый бизнес в интернете? Хотите заняться электронной коммерцией? И, конечно, стоит резонный вопрос, где найти надежных производителей и оптовых поставщиков для своего оптового интернет-магазина? При этом этот вопрос не решается раз и навсегда, поиском поставщиков необходимо заниматься постоянно, потому что рынок динамичен, появляются новые компании с более лучшими условиями, меняются цены и многие другие факторы.Существует множество вариантов поиска оптовых поставщиков (производителей), вот некоторые более эффективные из них:Еще один действенный способ найти поставщиков для интернет магазина это единые электронные торговые площадки.Основное преимущество электронных торговых площадок в том, что, как правило, есть большой выбор товаров и поставщиков, они сконцентрированы в одном месте и это упрощает поиск. Можно по фильтрам отобрать наиболее подходящих поставщиков и товары по цене, объемам поставки, географическому расположению и т.д.Одной из таких площадок является Qoovee.com — единая оптовая площадка России, СНГ и других стран мира. На сегодняшний день база поставщиков в Qoovee насчитывает более 14 000 компаний из 70 стран. Ежедневно добавляются десятки поставщиков. Это одна из самых крупных торговых оптовых площадок в русскоязычной зоне. При этом сама площадка не является посредником, все контакты поставщиков доступны и с ними можно связаться напрямую.На площадке есть несколько крупных разделов:Товары — это каталог оптовых товаров всех поставщиков, размещенных на площадке, по сути это оптовый гипермаркет.Поставщики — это актуальный каталог оптовых производителей и поставщиков, своеобразная интернет выставка, где можно найти нужных вам поставщиков.Тендеры — здесь вы можете создать тендер (закупку, запрос цен) без бюрократии. Просто опишите что вы ищите, поставщикам придет уведомление и они предложат вам свои цены и условия поставки. Вам останется выбрать лучшее предложение. Эта функция позволяет сэкономить время поиска и подобрать наиболее выгодные условия поставки.Набирайте в поиске ключевые слова необходимой вам продукции, при этом добавляйте слова «оптом», «от производителя», «поставщик», «дилер» и т.п.Помните, не все производители занимаются активным маркетингом, тем более в интернете, они умеют производить, а продвигать не особо, поэтому наберитесь терпения и ищите до 10 страницы поиска минимум.Активный интернет маркетинг, удобный и эстетичный сайт говорят о том, что производитель серьезно настроен на успех и готов вкладываться в свое развитие, с такими, как правило и дело легче иметь. Но бывает, что сайт и маркетинг не ахти, а продукт качественный и по цене выгодный. Так что лучше общаться и с теми, и этими. Пишите им, звоните, запрашивайте каталоги и прайсы, узнавайте условия поставки. В процессе личного общения вам уже будет более ясно, кто из них вам больше подойдет.Участвуйте на выставках, ярмарках, тематических конференциях. Этот способ позволит вам вживую пообщаться с поставщиками, пощупать товар и наладить деловое сотрудничество. На таких мероприятиях собираются опытные игроки рынка и активные новички, которые готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Во время переговоров с поставщиками не стесняйтесь просить скидки, привилегии или дополнительные выгоды для вас, рассказывайте им свое видение развитие бизнеса и покажите, что вы можете стать для них постоянным оптовым клиентом и вы получите отличные предложения.После того, как вы собрали каталоги товаров, прайсы и условия поставки вам необходимо отобрать наиболее подходящих поставщиков, как это сделать? Вы можете провести анализ надежности поставщика, для этого получите их данные:Также вам надо уточнить у них наиболее важные вопросы:Все ответы соберите в таблицу, для сравнения всех условий между поставщиками.Несколько рекомендаций:Удачи в поиске надежного поставщика для вашего бизнеса и успехов в начинании!

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