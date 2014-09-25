Сводки с полей "помидорной войны"

Смотрим на скрин с новостного агрегатора "Подробности" (веб-адрес: pdrbnst.ru) за 17 апреля, в топе которого оказались статьи о фин. последствиях запрета импорта в Россию турецких помидоров, по актуальным расчётам Института Гайдара и РАНХиГС :
Оригинал веб-страницы можно увидеть по этому адресу
Как видим, на многих сайтах опубликованы данные из этого мониторинга, но с разным акцентом, что и наблюдается на приведённом скрине.
Возьмём первую статью, которая сообщает о сумме потерь Турции:
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Турецкий экспорт помидоров и огурцов в РФ оценивается в $500 млн. Такие данные озвучили эксперты Института Гайдара и РАНХиГС. "Помидорная война", которая началась с турецкой стороной несколько лет назад, освободила нишу для отечественных производителей овощей общей емкостью $0,5 млрд.
До запрета 43% всех помидоров на российских рынках были турецкого производства.
- сообщает сайт nation-news.ru
Здесь и далее суммы выделены жирным, чтобы удобно было подсчитать.
Однако,
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"Помидорная война" с Турцией выгодна для России лишь в перспективе
- поправляет его второй сайт - finobzor.ru, неполный заголовок с которого отображён здесь.
Третий новостной сайт - ktovkurse.com - опубликовал по этому поводу статью под исчерпывающим заголовком: "Россия наносит ответный удар в «помидорной войне»". И добавляет, что российское государство, одновременно с запретом турецкого экспорта, поддержало "отечественного производителя", выращивающего томаты в закрытом грунте, и выделило на развитие тепличных хозяйств сумму эквивалентную $570 млн
. (Это не прибыль, заметьте, а траты.)
Ну, а последние статьи приводят следующие данные:
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Из-за «помидорной войны» с Турцией российские потребители вынуждены покупать помидоры по завышенной в три раза цене.
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Не добившись отмены ограничений на экспорт в Россию, Турция в марте 2017 года отменила беспошлинный ввоз российского зерна. Ставка пошлины составляет 130 процентов, что фактически означает прекращение поставок.
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Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов из-за пошлин на поставки зерна в Турцию, введенных в ответ на запрет импорта турецких помидоров в Россию. Об этом говорится в отчете (.pdf), который подготовлен экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
По оценкам экспертов, торговая война с Турцией освобождает для российских производителей томатов рыночную нишу в полмиллиарда долларов. «Вопрос о том, смогут ли ее занять российские производители с ценой, удовлетворяющей покупателя, остается открытым», — говорится в отчете.
Последнее предложение прокомментирую сам. Как известно, ведение сельского хозяйства в России сопряжено с гораздо большим риском и большими затратами, чем в какой-нибудь более солнечной и тёплой, Турции, что неизбежно сказывается на конечной цене продукции. Добавить к этому российскую коррупцию, расценки на нужные ресурсы от "естественных монополий", и конечная цена станет неподъёмной не только для россиян, но и для жителей более благополучных стран. В этой ситуации, для успеха стимулирующих мер, критически важен уровень покупательной способности потребителей, иначе некому будет покупать, даже если в России умудрятся что-то произвести. Но покупательная способность россиян остаётся крайне низкой, даже на фоне той же Турции. Государство может и дальше спускать деньги на теплицы, но произведённое можно будет продать только за границу, обедняя и дальше внутренней рынок.
В этой связи, отказ Турции от российского продуктового импорта следует понимать, как безусловное благо для российского населения - больше товара будет продано внутри страны и по более низким ценам. Но низкие цены опять будут убивать российского производителя. Значит, всё вернётся на круги своя. Спасти этого производителя могло бы только резкое повышение доходов среднего российского потребителя, чего в ближайшие годы не предвидится, сейчас происходит наоборот. Как говорит одна английская поговорка, подходящая под российский случай, In order for one to live, another must die (чтобы кто-то выжил, кто-то должен умереть).
Специально для форума MMGP.