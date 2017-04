assss Мастер

Сводки с полей "помидорной войны"





Оригинал веб-страницы можно увидеть



Как видим, на многих сайтах опубликованы данные из этого мониторинга, но с разным акцентом, что и наблюдается на приведённом скрине.

Возьмём первую статью, которая сообщает о сумме потерь Турции:

Цитата: Турецкий экспорт помидоров и огурцов в РФ оценивается в $500 млн. Такие данные озвучили эксперты Института Гайдара и РАНХиГС. "Помидорная война", которая началась с турецкой стороной несколько лет назад, освободила нишу для отечественных производителей овощей общей емкостью $0,5 млрд.



До запрета 43% всех помидоров на российских рынках были турецкого производства.

Здесь и далее суммы выделены жирным, чтобы удобно было подсчитать.



Однако, Цитата: "Помидорная война" с Турцией выгодна для России лишь в перспективе



Третий новостной сайт - ktovkurse.com - опубликовал по этому поводу статью под исчерпывающим заголовком: "Россия наносит ответный удар в «помидорной войне»". И добавляет, что российское государство, одновременно с запретом турецкого экспорта, поддержало "отечественного производителя", выращивающего томаты в закрытом грунте, и выделило на развитие тепличных хозяйств сумму эквивалентную $570 млн. (Это не прибыль, заметьте, а траты.)



Ну, а последние статьи приводят следующие данные:



Цитата: Из-за «помидорной войны» с Турцией российские потребители вынуждены покупать помидоры по завышенной в три раза цене. Цитата: Не добившись отмены ограничений на экспорт в Россию, Турция в марте 2017 года отменила беспошлинный ввоз российского зерна. Ставка пошлины составляет 130 процентов, что фактически означает прекращение поставок. Цитата: Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов из-за пошлин на поставки зерна в Турцию, введенных в ответ на запрет импорта турецких помидоров в Россию. Об этом говорится в отчете (.pdf), который подготовлен экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).



По оценкам экспертов, торговая война с Турцией освобождает для российских производителей томатов рыночную нишу в полмиллиарда долларов. «Вопрос о том, смогут ли ее занять российские производители с ценой, удовлетворяющей покупателя, остается открытым», — говорится в отчете.



В этой связи, отказ Турции от российского продуктового импорта следует понимать, как безусловное благо для российского населения - больше товара будет продано внутри страны и по более низким ценам. Но низкие цены опять будут убивать российского производителя. Значит, всё вернётся на круги своя. Спасти этого производителя могло бы только резкое повышение доходов среднего российского потребителя, чего в ближайшие годы не предвидится, сейчас происходит наоборот. Как говорит одна английская поговорка, подходящая под российский случай, In order for one to live, another must die (чтобы кто-то выжил, кто-то должен умереть).







