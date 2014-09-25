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Почти 40% детей имеют банковские карты, но не спешат становится трейдерами

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Старый Сегодня, 00:32
#1
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Почти 40% детей имеют банковские карты, но не спешат становится трейдерами


Почти 40% несовершеннолетних имеют и пользуются банковскими картами

Аналитики утверждают, что почти 90 % детей имеют личные средства, а 39 % еще и пользуются платежными картами

Почти 90 процентов подростков имеют личные денежные средства, но для инвестирования им не хватает как законодательной базы, так и доверия родителей. По закону любой гражданин РФ с 14 лет может открывать банковский счет и распоряжаться ним, однако родители в практически 100% случаев открывают неснимаемый депозит. Среди трейдеров дети составляют очень малую долю.

По проведенным социологическим опросам в прошлом году дети получают деньги в качестве оплаты за труд или от родителей, и таких детей почти 90 % в возросте с 14 лет. Треть детей имеют еще и банковские счета, почти половина опрошенных сами снимают деньги в банкоматах, а так же пользуются терминалами для проведения платежей.

Взрослые считают, что подростки с 14 лет не могут безопасно распоряжаться банковской картой, и таких аж 79 %, Не доверяют мобильный банкинг аж 84 % взрослых, а электронные деньги 85%

В большей мере вклады в детей оставляют взрослые, которые можно снять только при достижении совершеннолетия ребенком. Почти 20% опрошенных граждан сообщили, что открывали детский вклад, только 5 % давали детям карты с балансом, а 3 % открывали дополнительные карты к своим.

Специалисты банковской сферы сообщают, что детские вклады растут. Так за прошлый год банк депозитов для детей вырос на 12 %. При чем половина опрошенных открывают вклады еще до 10 летнего возраста ребенка.

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BiziAlen вне форума  
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MarinKOGOLDA (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:45
#2
Мастер
 
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Re: Почти 40% детей имеют банковские карты, но не спешат становится трейдерами
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Почти 40% несовершеннолетних имеют
Чё за тупое вранье? Они зарплату на карты получают, да?
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assss на форуме  
Старый Сегодня, 01:53
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 943
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Автор темы Re: Почти 40% детей имеют банковские карты, но не спешат становится трейдерами
Цитата:
Сообщение от assss Посмотреть сообщение
Чё за тупое вранье? Они зарплату на карты получают, да?
Если у первоклашки есть мобильный телефон, это значит он заработал на него уплатив налоги?

Аналитика проводилось у детей в возрасте от 14 до 17 лет. В этом возрасте согласно опросу 40 % регулярно пользуются платежными картами

По закону РФ багковские счета могут иметь граждане достигшие 14 лет

Но вполне согласен, что опрос проводился в мегаполисе, и для глубинки такая статистика может показаться неожиданно завышенной
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BiziAlen вне форума  
Старый Сегодня, 02:00
#4
Мастер
 
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Сообщений: 7,341
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награды Волшебный горшочек 
Re: Почти 40% детей имеют банковские карты, но не спешат становится трейдерами
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Аналитика проводилось у детей в возрасте от 14 до 17 лет.
Аналытега проводилась. Ну, впрочем, вам на Украине виднее.
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assss на форуме  
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Метки
деньги, депозит, дети
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