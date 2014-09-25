Почти 40% детей имеют банковские карты, но не спешат становится трейдерами

Почти 40% несовершеннолетних имеют и пользуются банковскими картами
Аналитики утверждают, что почти 90 % детей имеют личные средства, а 39 % еще и пользуются платежными картами
Почти 90 процентов подростков имеют личные денежные средства, но для инвестирования им не хватает как законодательной базы, так и доверия родителей. По закону любой гражданин РФ с 14 лет может открывать банковский счет и распоряжаться ним, однако родители в практически 100% случаев открывают неснимаемый депозит. Среди трейдеров дети составляют очень малую долю.
По проведенным социологическим опросам в прошлом году дети получают деньги в качестве оплаты за труд или от родителей, и таких детей почти 90 % в возросте с 14 лет. Треть детей имеют еще и банковские счета, почти половина опрошенных сами снимают деньги в банкоматах, а так же пользуются терминалами для проведения платежей.
Взрослые считают, что подростки с 14 лет не могут безопасно распоряжаться банковской картой, и таких аж 79 %, Не доверяют мобильный банкинг аж 84 % взрослых, а электронные деньги 85%
В большей мере вклады в детей оставляют взрослые, которые можно снять только при достижении совершеннолетия ребенком. Почти 20% опрошенных граждан сообщили, что открывали детский вклад, только 5 % давали детям карты с балансом, а 3 % открывали дополнительные карты к своим.
Специалисты банковской сферы сообщают, что детские вклады растут. Так за прошлый год банк депозитов для детей вырос на 12 %. При чем половина опрошенных открывают вклады еще до 10 летнего возраста ребенка.
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Специально для mmgp.ru