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Итальянский стартап создал блокчейн-приложение для производителей вин

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Итальянский стартап создал блокчейн-приложение для производителей вин
Итальянский стартап EzLab совместно с Ernst & Young создали блокчейн-платформу для производителей вин, сообщает Cointelegraph.



Новое приложение работает на блокчейн-платформе смарт-контрактов Ethereum. В системе записаны данные обо всем производственном цикле конкретной марки вина — от выращивания винограда до переработки его в вино, вплоть до вкусовых качеств. Потребитель может узнать об этом, отсканировав QR-код на бутылке с помощью смартфона. Также можно будет отличить поддельное вино от настоящего и бороться с контрафактом.

Издание отмечает, что в мире растет интерес к подробной информации о продуктах. Такие продукты вызывают большее доверие, и потребители готовы покупать их дороже.



Первым вином, сертифицированным с помощью данной платформы, станет марка Falanghina Wine. Вскоре приложение появится в продаже.

источник
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