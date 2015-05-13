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M3 Biotechnology привлек $1,4млн для препаратов, направленные для лечения Альцгеймера

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M3 Biotechnology привлек $1,4млн для препаратов, направленные для лечения Альцгеймера


Биотехнологический стартап M3 Biotechnology, расположенный в Сиэтле (город в Вашингтоне), привлек $ 1,4 млн финансирования, закрыв раунд A для своей платформы фармацевтических препаратов.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Dolby Family Ventures и компания Alzheimer’s Drug Discovery Foundation. Компания, которая за все свое время существования привлекла порядка $14 млн инвестиций, нацелена использовать средства для поддержки запуска клинических испытаний.

Основанная в 2011 году под руководством Лина Каваса (сейчас генеральный директор), M3 Biotechnology является разработчиком терапевтических лекарств (платформы) направленные на лечение болезней Паркинсона и Альцгеймера путем модификации болезни регенеративных молекул, а именно тех, которые связанные с нейродегенеративными заболеваниями.


На сегодняшний день, компания проводит клинические испытания по своему ведущему препарату NDX-1017. Данные испытания должны показать, насколько лекарство безопасно и какая дозировка оптимальная для пациентов.

Также напомню, что стартап в феврале 2016 года привлекал $ 10 млн инвестиций для разработки препарата NDX-1017.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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