Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,261 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Газпромбанк выпустил биржевые облигации под 9,15 % прибыли

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:53
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 943
Благодарностей: 393
УГ: 49
КП: 0.476
подарки
Газпромбанк выпустил биржевые облигации под 9,15 % прибыли


Банк Алексея Миллера продает облигации банка на сумму 10 миллиардов рублей

Газпромбанк завершил прием заявок инвесторов на покупку облигаций. Облигации биржевым характером с серией БО-16, а сумма всего выставленного на продажу составило 10 миллиардов рублей до 2024 года. Оферта по тарифной ставке 9,15 процентов годовых через 3 с половиной года.

Облигации банка Миллера оказались на высоком спросе, и за считанные дни были привлечены более 60 инвесторов. Ориентировочно инвесторы готовы были вложить в 2 раза больше, чем выпустил Газпромбанк. Сумма инвестирования могла вырасти до 20 миллиардов рублей.

Больше всего заявок поступило от банковской сферы - 47 процентов. На втором месте по интересу показали себя страховые компании с 21 процентом. Стоит отметить, что намечается рост инвестирования от физический (частных) лиц. Специалисты заявляют, что такая активность вызвана ослаблением контроля от Налоговых служб Российской Федерации. Налоговые службы специально ослабили некоторые законы, что привлечения вкладов в российские структуры со стороны российский частных инвесторов.

Газпробанк поблагодарил всех, кто подал участие на покупку облигаций. Так же руководство банка надеется, что выпуск облигаций в большом объеме и их высокая востребованность может показать хороший пример и выступить в качестве банчмарка на рынке капитала России

Уникальность: 100.00%

По материалам Газпромбанк
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу
BiziAlen вне форума  
Ответить
Метки
банк, облигации
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газпромбанк - gazprombank.ru ~XG~ Банки России 27 20.03.2017 15:39
Биржевые Отчеты -что, где, когда.... ArinaF ArinaF 9 19.09.2016 18:20
Облигации: Сколько можно заработать и потерять на инвестициях в облигации kirlinkas Российские эмитенты 7 14.09.2016 08:35
«Таскомбанк» выпустил облигации серии Е ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 26.05.2015 15:02
50% прибыли в месяц. Тест до прибыли в 100% Terrasto Прогнозы от пользователей 104 27.11.2010 14:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Drum13
Долгосрочная безработица в Греции - очередной признак финансового кризиса
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Coino Германия - coino.org
От Deex в разделе «Архив: Криптовалюта»
Аватара нет
Секреты и фишки потребительского кредита
От Vlad23 в разделе «Банковский форум»
Аватар Андреслав
Достигнет ли евро паритета с долларом?
От Андреслав в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DimoK
Лучшие почтовики
От DimoK в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mega-Hyip
adrocapital - adrocapital.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,261
Тем
464,914
Сообщений
11,472,633

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube