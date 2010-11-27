Газпромбанк выпустил биржевые облигации под 9,15 % прибыли

Банк Алексея Миллера продает облигации банка на сумму 10 миллиардов рублей
Газпромбанк завершил прием заявок инвесторов на покупку облигаций. Облигации биржевым характером с серией БО-16, а сумма всего выставленного на продажу составило 10 миллиардов рублей до 2024 года. Оферта по тарифной ставке 9,15 процентов годовых через 3 с половиной года.
Облигации банка Миллера оказались на высоком спросе, и за считанные дни были привлечены более 60 инвесторов. Ориентировочно инвесторы готовы были вложить в 2 раза больше, чем выпустил Газпромбанк. Сумма инвестирования могла вырасти до 20 миллиардов рублей.
Больше всего заявок поступило от банковской сферы - 47 процентов. На втором месте по интересу показали себя страховые компании с 21 процентом. Стоит отметить, что намечается рост инвестирования от физический (частных) лиц. Специалисты заявляют, что такая активность вызвана ослаблением контроля от Налоговых служб Российской Федерации. Налоговые службы специально ослабили некоторые законы, что привлечения вкладов в российские структуры со стороны российский частных инвесторов.
Газпробанк поблагодарил всех, кто подал участие на покупку облигаций. Так же руководство банка надеется, что выпуск облигаций в большом объеме и их высокая востребованность может показать хороший пример и выступить в качестве банчмарка на рынке капитала России
Уникальность: 100.00%
По материалам Газпромбанк