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Инвестиции в стартапы в первом квартале 2017 года выросли на 80%

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#1
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Инвестирую в: Ставки на спорт
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Инвестиции в стартапы в первом квартале 2017 года выросли на 80%

После вялого прошлого года в плане венчурных инвестиций в технологические стартапы, первый квартал характеризуется рекордными показателями в этой области. После четырех кварталов снижающихся инвестиций, компании в первом квартале 2017 года вложили рекордные 5 миллиардов долларов в стартапы корпоративных технологий, что практически на 80% больше по сравнению с предыдущим кварталом (зафиксировано рекордное число сделок - 237).

Эти корпоративные стартапы занимаются решением проблем в области данных и аналитики, облачной инфраструктуры, кибербезопасности и бизнес-приложений на основе искусственного интеллекта для рабочих мест, пытаясь отхватить часть из 3,5 триллионов долларов, которые каждый год тратят компании из списков Global 1000 и Fortune 500 на программное обеспечение и технологии.

Наряду с IPO компании Alteryx на прошлой неделе, все еще виднеется череда компаний, которые заполнили форму S-1s для выхода на IPO, среди которых Presido, Okta и Yext, а также готовящиеся к этому Cloudera, DocuSign, Domo и Tenable Network Security.


Используя данные из базы Enterprise Startups Funding можно взглянуть на сделки, завершенные в первом квартале 2017 года.


Глядя на географические данные и финансирование, привлеченное отдельными штатами, можно сказать, что Калифорния является явным лидером. Нью-Йорк с 2014 года держит второе место, привлекая разнообразных клиентов в сфере финансовых услуг, фармацевтические компании, СМИ, страховые и телекоммуникационные гиганты. Однако в первом квартале Массачусетс обошел Нью-Йорк с цифрой 471 миллион долларов против 446 миллионов. Рост обусловлен крупными сделками на поздних стадиях финансирования, включая Fuze ($104 миллиона, Серия Е), Kaminario ($75 миллионов, серия Ф), DataRobot ($54 миллиона, Серия С) и Kensho ($50 миллионов, Серия Б).

В то же время Нью-Йорк может похвастаться сделками по 50 миллионов долларов от Namely (Серия Д) и Collibra (Серия С), а большинство стартапов получали финансирование с раундах от посевного до Серии Б. Нью-Йорк, скорее всего, обойдет Массачусетс в следующем квартале или двух и закончит год на втором месте следом за Калифорнией.

Среди других заметных сделок можно отметить $400 миллионов от Goldman Sachs для сингапурской компании AirTrunk , $165 миллионов для Tricentis, занимающейся автоматическим тестированием приложений, $100 миллионов для ClouldMind, занимающейся разработкой платформы для интеллектуальных машин и $50 миллионов для Confluent, занимающейся потоковой передачей данных в режиме реального времени.

Уникальность


Перевод специально для MMGP.ru
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