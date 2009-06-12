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Длительный спор Google и ФАС закончился - победил Яндекс

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Старый Сегодня, 23:22
#1
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Имя: Николай
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Длительный спор Google и ФАС закончился - победил Яндекс
Судебные тяжбы Федеральной Антимонопольной Службы и Google, которые продолжались целых два года, закончились подписанием мирового соглашения. Согласно этого соглашения компания соглашается заплатить штраф, на сумму 438 миллиона российских рублей, а также компания отказывается от эксклюзивности приложений, собственной разработки,
установленных на мобильных устройствах, продаваемых на территории России, под ОС Android.

Google также обязуется за свой счет внести изменения в интерфейс. Изменения должны позволять пользователям, при первоначальном запуске, выставить по умолчанию поиск от Яндекса или Google, либо другую поисковую систему, если она заключила необходимое коммерческое соглашение непосредственно с компанией Google.

Компания Google уже сделала анонс подписания такого договора с компанией Яндекс, его одобрил ФАС. Благодаря этому договору у Яндекса появляются расширенные возможности для того чтобы продвигать свой поисковый сервис в браузере от Google.

На фоне сообщений о том, что конфликт разрешился в пользу Яндекса, его акции продемонстрировали рост, немного более чем на шесть процентов. Они обозначили максимумы на уровне 1354,5 рос рубля на Московской бирже и 24,24 доллара на бирже NASDAQ.



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Старый Сегодня, 23:27
#2
Интересующийся
 
Имя: Сергей
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Адрес: Томск
Инвестирую в: HYIP
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Re: Длительный спор Google и ФАС закончился - победил Яндекс
Такими темпами возможно и яндекс начнет развиваться, так то неплохая уомпания, я почти каждый день пользуюсь яндексом, интерфейс у него поинтересней!
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MoneyHype на форуме  
Старый Сегодня, 23:28
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 933
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КП: 0.476
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Re: Длительный спор Google и ФАС закончился - победил Яндекс
Новость ФАС штрафует Google на 438 миллиона рублей, а Yandex подорожал на 100 рублей за акцию
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