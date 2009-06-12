Длительный спор Google и ФАС закончился - победил Яндекс

Судебные тяжбы Федеральной Антимонопольной Службы и Google, которые продолжались целых два года, закончились подписанием мирового соглашения. Согласно этого соглашения компания соглашается заплатить штраф, на сумму 438 миллиона российских рублей, а также компания отказывается от эксклюзивности приложений, собственной разработки,
установленных на мобильных устройствах, продаваемых на территории России, под ОС Android.
Google также обязуется за свой счет внести изменения в интерфейс. Изменения должны позволять пользователям, при первоначальном запуске, выставить по умолчанию поиск от Яндекса или Google, либо другую поисковую систему, если она заключила необходимое коммерческое соглашение непосредственно с компанией Google.
Компания Google уже сделала анонс подписания такого договора с компанией Яндекс, его одобрил ФАС. Благодаря этому договору у Яндекса появляются расширенные возможности для того чтобы продвигать свой поисковый сервис в браузере от Google.
На фоне сообщений о том, что конфликт разрешился в пользу Яндекса, его акции продемонстрировали рост, немного более чем на шесть процентов. Они обозначили максимумы на уровне 1354,5 рос рубля на Московской бирже и 24,24 доллара на бирже NASDAQ.
Специально для форума mmgp.ru