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Apple наняла команду инженеров-биомедиков для разработки датчиков

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#1
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Имя: Александр
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Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 341
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Apple наняла команду инженеров-биомедиков для разработки датчиков


Руководство «Эпл» решило начать разработку датчиков для предотвращения диабета. Для проекта уже собрали целую команду инженеров и биомедиков.

По предварительным данным разработка будет происходить в Паль-Альто. Это совсем рядом от главного офиса компании. В Эпл пока не дают официальной информации на этот счет и отказываются от любых комментариев.

В мире идет тренд на развитие биоэлекторники. Apple решила не оставаться в стороне, а начать свои исследовательские работы. В настоящий момент ученые ищут пути для создания устройства, способного избавить больного от практически любого сложного заболевания.

В последнее время в компании Apple взят курс на разработку медицинских новинок. В магазине приложений уже созданы десятки программ для диагностики заболеваний, но пока технологии только начинают развиваться в данном направлении. Руководство компании так же планирует сделать часы от эпл неким устройством для анализа и предотвращения различных заболеваний.

Многие исследователи считают, что за технологиями в медицине – будущее. Возможно, в Apple считают так же и пытаются всеми возможными способами развивать данное направление.

Специально для mmgp.ru
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