Apple наняла команду инженеров-биомедиков для разработки датчиков

Руководство «Эпл» решило начать разработку датчиков для предотвращения диабета. Для проекта уже собрали целую команду инженеров и биомедиков.
По предварительным данным разработка будет происходить в Паль-Альто. Это совсем рядом от главного офиса компании. В Эпл пока не дают официальной информации на этот счет и отказываются от любых комментариев.
В мире идет тренд на развитие биоэлекторники. Apple решила не оставаться в стороне, а начать свои исследовательские работы. В настоящий момент ученые ищут пути для создания устройства, способного избавить больного от практически любого сложного заболевания.
В последнее время в компании Apple взят курс на разработку медицинских новинок. В магазине приложений уже созданы десятки программ для диагностики заболеваний, но пока технологии только начинают развиваться в данном направлении. Руководство компании так же планирует сделать часы от эпл неким устройством для анализа и предотвращения различных заболеваний.
Многие исследователи считают, что за технологиями в медицине – будущее. Возможно, в Apple считают так же и пытаются всеми возможными способами развивать данное направление.
Специально для mmgp.ru