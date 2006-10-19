Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,240 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Oracle купит компанию Wercker, автоматизирующую тестирование и развертывание кода

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:57
#1
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 518
Благодарностей: 103
УГ: 5
КП: 0.147
подарки
Oracle купит компанию Wercker, автоматизирующую тестирование и развертывание кода
Гигант технологического мира Oracle, специализирующийся на системах управления базами данных, объявил о намерении приобрести Wercker. Это голландский стартап, предлагающий инструменты для автоматизации процесса тестирования и развертывания кода. Увы, условия сделки не разглашаются.



Основанная в 2012 году в Амстердаме, компания Wercker предлагает разработчикам контейнерно-ориентированную платформу, которая помогает автоматизировать разработку приложений и микросервисов. Стартап работает на рынке, где он напрямую конкурирует с Shippable, Codeship, CircleCI, Drone.io и Semaphore. Отличительная черта Wercker заключается в том, что ее платформа способна интегрироваться с контейнерами Docker. Все эти компании предлагают помощь разработчикам, создающим программное обеспечение, которое будет развертываться в облаке.

С момента создания компании, Wercker привлекла $ 8 млн, включая последний раунд, проведенный в прошлом году, когда было привлечено $ 4,5 млн инвестиций. Сегодняшняя новость появилась через несколько месяцев после того, как Oracle начала разработку API совместно со стартапом Apiary, и через пять месяцев после того, как она купила DNS-провайдера Dyn. Что касается последней покупки, Oracle заявила, что вместе с Wercker они будут «демократизироваться инструментарий разработчика для современного облака». Согласно с заявлением компании:
Цитата:
Oracle и Wercker разделяют мнения, что разработчикам очень выгодно сосредоточиться на создании замечательных продуктов и программ. Компания Oracle создает ведущую платформу Iaas и Paas, которая послужит основой для нового поколения облачных вычислений. Лидирующие облачные технологии нуждаются в отличном оснащении, и добавив управление жизненным циклом контейнеров от Wercker к облачной платформе Oracle, инженерные группы получат опыт разработчика, который они заслуживают. Новые функции помогут разработчикам создавать, запускать и масштабировать свои приложения.
В отдельном FAQ-документе сказано, что технологии Wercker будут интегрированы в существующие инструменты и платформы Oracle, ориентированные на разработчиков. Как только сделку закроют, клиенты Wercker почувствуют на себе «улучшенную интеграцию и согласование с другими продуктами Oracle».

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 23:21
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 7,444
Благодарностей: 5,769
Записей в блоге: 2
УГ: 8
КП: 0.225
Re: Oracle купит компанию Wercker, автоматизирующую тестирование и развертывание кода
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Увы, условия сделки не разглашаются.
Есть хорошая поговорка, которая известна многим. Деньги любят тишину.
Не знаю, на сколько она действенна, но достаточно актуальна. Многие бизнесмены ее придерживаются.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Честный рейтинг - выбирай правильного брокера
🔥Заработал первые $10 000 у этого брокера🔥
🔥А последние $2000 заработал у этого брокера🔥
xag197911 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Oracle Group - oraclegroup.ru VIPMonitor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 26 09.08.2016 22:25
Китай купит самую важную компанию в мире? Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.07.2016 14:33
установка кода Sape Alexander Заработок на блоге 6 11.07.2010 00:43
Oracle Man of Doom Софт 14 19.10.2006 14:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Федор Старчиков
Кому Вы доверяете свои личные деньги?
От Федор Старчиков в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар Анна Чернобай
Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку оплаты Mastercard
От Анна Чернобай в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар mysilver
ArtCool, С днем рождения!!!
От mysilver в разделе «Поздравления»
Аватар тру-ля-ля12
поздний гол в матчах где было удаление.
От тру-ля-ля12 в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватара нет
zoogame-zoogame.pro
От blec в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lexa55588
moonbux.org - Moonbux
От lexa55588 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,240
Тем
464,900
Сообщений
11,471,834

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube