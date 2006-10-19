Oracle купит компанию Wercker, автоматизирующую тестирование и развертывание кода

Гигант технологического мира Oracle, специализирующийся на системах управления базами данных, объявил о намерении приобрести Wercker. Это голландский стартап, предлагающий инструменты для автоматизации процесса тестирования и развертывания кода. Увы, условия сделки не разглашаются
.
Основанная в 2012 году в Амстердаме, компания Wercker предлагает разработчикам контейнерно-ориентированную платформу, которая помогает автоматизировать разработку приложений и микросервисов. Стартап работает на рынке, где он напрямую конкурирует с Shippable, Codeship, CircleCI, Drone.io и Semaphore. Отличительная черта Wercker заключается в том, что ее платформа способна интегрироваться с контейнерами Docker. Все эти компании предлагают помощь разработчикам, создающим программное обеспечение, которое будет развертываться в облаке.
С момента создания компании, Wercker привлекла $ 8 млн, включая последний раунд, проведенный в прошлом году, когда было привлечено $ 4,5 млн инвестиций
. Сегодняшняя новость появилась через несколько месяцев после того, как Oracle начала разработку API совместно со стартапом Apiary, и через пять месяцев после того, как она купила DNS-провайдера Dyn. Что касается последней покупки, Oracle заявила, что вместе с Wercker они будут «демократизироваться инструментарий разработчика для современного облака». Согласно с заявлением компании:
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Oracle и Wercker разделяют мнения, что разработчикам очень выгодно сосредоточиться на создании замечательных продуктов и программ. Компания Oracle создает ведущую платформу Iaas и Paas, которая послужит основой для нового поколения облачных вычислений. Лидирующие облачные технологии нуждаются в отличном оснащении, и добавив управление жизненным циклом контейнеров от Wercker к облачной платформе Oracle, инженерные группы получат опыт разработчика, который они заслуживают. Новые функции помогут разработчикам создавать, запускать и масштабировать свои приложения.
В отдельном FAQ-документе сказано, что технологии Wercker будут интегрированы в существующие инструменты и платформы Oracle, ориентированные на разработчиков. Как только сделку закроют, клиенты Wercker почувствуют на себе «улучшенную интеграцию и согласование с другими продуктами Oracle».
Перевод специально для mmgp.ru