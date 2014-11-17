Polyphor привлек CHF 40 миллионов для разработки новых препаратов

Polyphor Ltd., расположенная в Альшвиле (Швейцария) фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке макроциклических препаратов, направленных на борьбу с резистентностью к антибиотикам и респираторными заболеваниями, закрыла раунд финансирования, получив 40 миллионов швейцарских франков инвестиций. По условиям сделки Polyphor получила 10 миллионов швейцарских франков, а оставшиеся 30 миллионов получит во второй половине 2017 года после завершения совещания по ведущему продукту компании "Мурепавадину" (Murepavadin) с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Компания намерена использовать средства для финансирования:
- кардинальной регистрационной программы антибиотика Мурепавадин (POL7080) от синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), включая ее наиболее резистентные штаммы;
- завершения доклинической разработки антибиотической платформы для продвижения препаратов к клинической стадии.
Во главе с Джиакомо Ди Непи, выполняющего обязанности генерального директора, Polyphor разрабатывает собственные продукты для борьбы с резистентностью к антибиотикам и тяжелыми респираторными заболеваниями. Ведущими препаратами компании являются:
- ß Murepavadin (POL7080 находится в фазе 2 и переходит в фазу 3 клинических испытаний), прецизионный антибиотик для наружных мембран против синегнойной палочки;
- ß POL6014 (находится в фазе 1 клинических испытаний), ингаляционный ингибитор нейтрофильной эластазы для лечения кистозного фиброза и других тяжелых легочных заболеваний;
- ß Balixafortide (POL6326, находится в фазе 1 клинических испытаний), антагонист хемокинового рецептора CXCR4 для комбинированной терапии в онкологии.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru