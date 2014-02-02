OlegoFF888 Интересующийся

Регистрация: 17.04.2017 Сообщений: 12 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

Бездомные на Гавайях живут лучше, чем граждане России



Возможно, что заголовок к материалу звучит несколько провокационно. Но реальность такова, что гавайские бездомные и в самом деле живут куда богаче, чем обычные жители российской глубинки. Если говорить словами экономики, то живут лучше в прямом денежном выражении.



Бездомные на Гавайских островах на столько хорошо живут и защищены властями США, что Гавайи превратились в самый "бездомный" штат в стране. Количество бомжей здесь выше в 6 раз, чем в среднем по всей стране. И эти в 6 раз - 1,2 процента всего населения Штатов.



Более 30 процентов от всех бездомных на Гавайских островах - это переселенцы из других регионов США, за последние десятилетие.



Возникает вполне логичный вопрос, как так получилось? Оказывается, что власти штата очень сердобольно относятся к бездомным, всячески поддерживая их, и во всём им помогая. Практически, местные бездомные получают всё, что им необходимо, и уж от голода никто из них не умрёт.



И теперь самое главное, власти штата Гавайи тратят до 700 долларов ежемесячно на каждого бездомного. Вот такой вот прожиточный минимум для местных бомжей. Если перевести на рубли, то это более 40 тыс. Много ли вы знаете в России людей, кто в глубинке может получать такую зарплату? При этом не бомжуя, работая по 8-12 часов в день, в одним выходным в неделю.







Естественно, что быть бездомным на Гавайских островах не так уж и плохо. Тут и солнце, и море под боком, и никаких морозов. Не нужно думать, где жить, ведь можно жить практически где угодно, не возможно замёрзнуть.



Не смотря на всю сердобольность властей к бездомным, экономическая ситуация самих бомжей не устраивает. Ведь прирост бездомного населения превышает прирост не бездомного. И власти штата нашли решение. Они готовы отправить любого бездомного в путешествие за счёт местного бюджета.



А так как основной транспорт из Гавайев - это самолёт, то бездомному покупают авиабилет, проводят санитарную обработку, одним словом приводят в божеский вид, чтобы его пустили в самолёт. Главное условие, что путешествие оплачивается только в один конец. Так власти островов пытаются сократить поголовье бомжей.







Насильно выселять людей из штата невозможно, из-за законодательства, поэтому была создана такая программа, по выселению экономически не выгодного населения.







Вообще на Гавайских островах не первыми придумали так избавляться от бездомных. Впервые такой механизм "переселения" применили власти Нью-Йорка. И вот уже на протяжении десяти последних лет из города Нью-Йорка, таким образом, выселяют по несколько сотен бездомных в год.







Успешный опыт властей Нью-Йорка стал перениматься другими штатами США. Программа по бесплатному переезду бездомных в ту точку, куда они пожелают, принята в Сан-Франциско, а так же в штатах с приятным климатом, примером может служить Флорида.







Специально для mmgp.ru Возможно, что заголовок к материалу звучит несколько провокационно. Но реальность такова, что гавайские бездомные и в самом деле живут куда богаче, чем обычные жители российской глубинки. Если говорить словами экономики, то живут лучше в прямом денежном выражении.Бездомные на Гавайских островах на столько хорошо живут и защищены властями США, что Гавайи превратились в самый "бездомный" штат в стране. Количество бомжей здесь выше в 6 раз, чем в среднем по всей стране. И эти в 6 раз - 1,2 процента всего населения Штатов.Более 30 процентов от всех бездомных на Гавайских островах - это переселенцы из других регионов США, за последние десятилетие.Возникает вполне логичный вопрос, как так получилось? Оказывается, что власти штата очень сердобольно относятся к бездомным, всячески поддерживая их, и во всём им помогая. Практически, местные бездомные получают всё, что им необходимо, и уж от голода никто из них не умрёт.И теперь самое главное, власти штата Гавайи тратят до 700 долларов ежемесячно на каждого бездомного. Вот такой вот прожиточный минимум для местных бомжей. Если перевести на рубли, то это более 40 тыс. Много ли вы знаете в России людей, кто в глубинке может получать такую зарплату? При этом не бомжуя, работая по 8-12 часов в день, в одним выходным в неделю.Естественно, что быть бездомным на Гавайских островах не так уж и плохо. Тут и солнце, и море под боком, и никаких морозов. Не нужно думать, где жить, ведь можно жить практически где угодно, не возможно замёрзнуть.Не смотря на всю сердобольность властей к бездомным, экономическая ситуация самих бомжей не устраивает. Ведь прирост бездомного населения превышает прирост не бездомного. И власти штата нашли решение. Они готовы отправить любого бездомного в путешествие за счёт местного бюджета.А так как основной транспорт из Гавайев - это самолёт, то бездомному покупают авиабилет, проводят санитарную обработку, одним словом приводят в божеский вид, чтобы его пустили в самолёт. Главное условие, что путешествие оплачивается только в один конец. Так власти островов пытаются сократить поголовье бомжей.Насильно выселять людей из штата невозможно, из-за законодательства, поэтому была создана такая программа, по выселению экономически не выгодного населения.Вообще на Гавайских островах не первыми придумали так избавляться от бездомных. Впервые такой механизм "переселения" применили власти Нью-Йорка. И вот уже на протяжении десяти последних лет из города Нью-Йорка, таким образом, выселяют по несколько сотен бездомных в год.Успешный опыт властей Нью-Йорка стал перениматься другими штатами США. Программа по бесплатному переезду бездомных в ту точку, куда они пожелают, принята в Сан-Франциско, а так же в штатах с приятным климатом, примером может служить Флорида.Специально для mmgp.ru

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