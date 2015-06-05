OlegoFF888 Интересующийся

Регистрация: 17.04.2017 Сообщений: 12 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

Война ЦБ Китая с ФРС обрушит мировые рынки



ФРС намеревается и дальше повышать процентную ставку. И такие намерения уже нашли свой отклик у Китая. Если так продолжаться будет и дальше, то мир может столкнуться с глобальным обрушением рынка ценных бумаг.



Самое интересное во всей этой истории то, что инвесторы вообще забыли о роли Китая на мировых рынках. А ведь Пекин уже несколько раз показывал свою силу, девальвируя юань и обрушая этим рынки США почти на 1,5 процента. Вслед за обрушением ценных бумаг США страдали и другие рынки.



Когда в марте ФРС подняла процентную ставку, Китай ответил мгновенно, повысив стоимость заимствований. Разница между решением ФРС и ответом от Китая составляла всего лишь несколько часов.



Если власти Китая продолжат отвечать так же жёстко на ужесточение денежно-кредитной политики в Штатах, то резкий рост затрат на заимствования затормозит расходы физических лиц и всего частного сектора намного сильнее, чем это наблюдалось в прошлый раз.



Это, в свою очередь, сильно повлияет на настроение инвесторов по покупке китайских ценных бумаг. Что создаст похожую ситуацию с той, которая произошла в 2016 году, когда массовый сброс китайских ценных бумаг на Шанхайской фондовой бирже повлиял на все мировые рынки.



При самых плохих обстоятельствах, мировые рынки могут рухнуть одномоментно на 10-20 процентов, если произойдёт резкий откат по ценным бумагам Китая. О таком исходе событий заявил главный стратег Charles Schwab & Co. по глобальным инвестициям Джеффри Клейнтоп.







И инвесторы практически недооценивают этот риск.



В то время как Народный Банк Китая делает заявления о том, что он сосредоточен на внутренних факторах, когда разговор заходит о денежно-кредитной политике, ФРС США продолжает наращивать риски, которые наносят дестабилизирующий удар по юаню. Так как всё что делает ФРС, в итоге, снижает преимущество доходности китайских ценных бумаг.



Власти Китая не забывают, ко всему прочему, обещания Трампа назвать КНР валютным манипулятором. Решение об этом будет приниматься уже в самое ближайшее время. Если этого даже и не произойдёт, банкиры из Поднебесной будут внимательно следить, как влияют решения ФРС, на стоимость юаня, относительно доллара.



Но вряд ли Джанет Йеллен задумывается об этом. Ведь она на 2017 год запланировала повысить ставки ещё два раза. Экономисты предсказывают, что в ответ на это Центральный Банк Китая повысит стоимость краткосрочного финансирования в текущем году так же два раза, чтобы сохранить жесткую привязку к денежным рынкам.



Специально для mmgp.ru ФРС намеревается и дальше повышать процентную ставку. И такие намерения уже нашли свой отклик у Китая. Если так продолжаться будет и дальше, то мир может столкнуться с глобальным обрушением рынка ценных бумаг.Самое интересное во всей этой истории то, что инвесторы вообще забыли о роли Китая на мировых рынках. А ведь Пекин уже несколько раз показывал свою силу, девальвируя юань и обрушая этим рынки США почти на 1,5 процента. Вслед за обрушением ценных бумаг США страдали и другие рынки.Когда в марте ФРС подняла процентную ставку, Китай ответил мгновенно, повысив стоимость заимствований. Разница между решением ФРС и ответом от Китая составляла всего лишь несколько часов.Если власти Китая продолжат отвечать так же жёстко на ужесточение денежно-кредитной политики в Штатах, то резкий рост затрат на заимствования затормозит расходы физических лиц и всего частного сектора намного сильнее, чем это наблюдалось в прошлый раз.Это, в свою очередь, сильно повлияет на настроение инвесторов по покупке китайских ценных бумаг. Что создаст похожую ситуацию с той, которая произошла в 2016 году, когда массовый сброс китайских ценных бумаг на Шанхайской фондовой бирже повлиял на все мировые рынки.При самых плохих обстоятельствах, мировые рынки могут рухнуть одномоментно на 10-20 процентов, если произойдёт резкий откат по ценным бумагам Китая. О таком исходе событий заявил главный стратег Charles Schwab & Co. по глобальным инвестициям Джеффри Клейнтоп.И инвесторы практически недооценивают этот риск.В то время как Народный Банк Китая делает заявления о том, что он сосредоточен на внутренних факторах, когда разговор заходит о денежно-кредитной политике, ФРС США продолжает наращивать риски, которые наносят дестабилизирующий удар по юаню. Так как всё что делает ФРС, в итоге, снижает преимущество доходности китайских ценных бумаг.Власти Китая не забывают, ко всему прочему, обещания Трампа назвать КНР валютным манипулятором. Решение об этом будет приниматься уже в самое ближайшее время. Если этого даже и не произойдёт, банкиры из Поднебесной будут внимательно следить, как влияют решения ФРС, на стоимость юаня, относительно доллара.Но вряд ли Джанет Йеллен задумывается об этом. Ведь она на 2017 год запланировала повысить ставки ещё два раза. Экономисты предсказывают, что в ответ на это Центральный Банк Китая повысит стоимость краткосрочного финансирования в текущем году так же два раза, чтобы сохранить жесткую привязку к денежным рынкам.Специально для mmgp.ru

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